Дерби на "минималках": "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии

В ночь с понедельника на вторник "красные дьяволы" стартуют в розыгрыше старейшего футбольного турнира мира. Шансы "Уиган Атлетик" еще раз выиграть у МЮ – в аналитике Olimpbet.

"Уиган Атлетик" – "Манчестер Юнайтед". 9 января, 02:15 (время Астаны)

1/32-я финала Кубка Англии – стадия турнира, с которой в борьбу за трофей вступают клубы Премьер-лиги. Одним из самых интересных противостояний третьего раунда смело можно считать сражение "Уигана" и "Манчестер Юнайтед".

Конечно, даже при том глубочайшем кризисе, в котором пребывают сейчас "красные дьяволы", это соперники совершенно разного коленкора. Ведь "латикс" по итогам минувшего сезона заняли последнее место в Чемпионшипе и вылетели в третий по силе английский дивизион.

Статистика взаимоотношений между командами просто убийственная для "Уигана": за всю историю встреч, насчитывающую 20 матчей, "красные дьяволы" выиграли 19 раз, "сине-белые" – один. Разница мячей – 62:2 в пользу МЮ.

Но есть любопытный нюанс. В последний сезон, проведенный в Премьер-лиге, "латикс" как раз и одержали ту самую памятную победу над манкунианцами, а вылетев из АПЛ, стали обладателями Кубка Англии-2013 – единственного трофея в клубной истории. Причем в финале они одолели не кого-нибудь, а соседей "Юнайтед" из "Сити".

Затем "Уиган" и "Манчестер Юнайтед" спорили за Суперкубок Англии, и та битва уже за явным преимуществом осталась за МЮ – 2:0.

В любом случае, фаворит в этой паре более чем очевиден. Хотя не следует забывать о том, что встреча будет для "красных дьяволов" выездной, а в текущем сезоне коллектив Эрика тен Хага крайне неубедительно выглядит в гостях. И, конечно же, стоит помнить, что матч этот – какое-никакое, а дерби, ведь город Уиган входит в графство Большой Манчестер.

Тем не менее эксперты Olimpbet полагают, что законы дерби к сражению "Уиган Атлетик" и "Манчестер Юнайтед" вряд ли применимы и практически не верят в успех хозяев: П1 – 12.75, Х – 6.72, П2 – 1.21.

Столь же солидный перевес гостей прогнозируется букмекером № 1 в Казахстане и по угловым: П1 – 4.9, Х – 13, П2 – 1.26. Зато по желтым карточкам вполне ожидаемо фаворитом считается принимающая сторона: П1 – 1.75, Х – 4.3, П2 – 3.4.

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