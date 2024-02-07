"Атлетическое" дерби в Кубке Испании и переигровка в Кубке Англии

Аналитики Olimpbet рассказывают о главных матчах среды на футбольных полях Старого Света.

Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч. "Атлетико" – "Атлетик". 8 февраля, 02:00 (время Астаны)

После вылета из турнира "Реала" и "Барселоны" "Атлетико" считается главным претендентом на завоевание Кубка страны. Причем к прекращению полномочий "королевского клуба", который побеждал в прошлогоднем розыгрыше Copa del Rey, их столичные соседи имеют самое непосредственное отношение, "матрасники" выбили "сливочных" в 1/8 финала.

Но и "Атлетику" есть чем похвастаться, ведь на предыдущей стадии розыгрыша баски закрыли шлагбаум перед "Барсой", сломив сопротивление каталонцев благодаря волевой победе, добытой в овертайме (4:2 ДВ).

Что касается взаимоотношений клубов из Мадрида и Бильбао, то в последнее время перевеса нет ни у одной из сторон. Из десяти предыдущих очных встреч каждая из команд выиграла по четыре матча, еще дважды они сильнейшего выявить не смогли.

Кого же считать фаворитом "атлетического" дерби? Полуфинал Кубка Испании – единственная стадия турнира, состоящая из двух матчей. Эксперты Olimpbet полагают, что в домашней игре коллектив Диего Симеоне имеет все шансы как на победу: П1 – 2.04, Х – 3.38, П2 – 3.88.

А вот по итогам двухраундового противостояния букмекер № 1 в Казахстане никому не отдает предпочтение: проход "Атлетико" Мадрид – 1.9, проход "Атлетик" Бильбао – 1.9. И это притом, что, как уже было сказано, "индейцы" – основные претенденты на завоевание трофея. Кэф на такой исход составляет 2.35, а на победу "львов" в турнире коэффициент равен 3.7.

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Фото: Olimpbet

Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка. "Астон Вилла" – "Челси". 8 февраля, 02:00

С первой попытки "аристократы" и "вилланы" разыграть путевку в 1/8 финала турнира не смогли, их матч в Лондоне завершился нулевой ничьей. В таких случаях регламентом Кубка Англии предусматривается переигровка, после которой сильнейший в этой паре точно определится, но уже в Бирмингеме.

Встреча на "Стэмфорд Бридж" отняла у обеих команд так много сил, что они с треском провалили последующие матчи в Премьер-лиге: "Астон Вилла" на своем поле уступила "Ньюкаслу" (1:3), а "Челси" был разгромлен в гостях "Ливерпулем" (1:4).

Но если затем команда Унаи Эмери сполна реабилитировалась, разобравшись на выезде с "Шеффилдом" (5:0), то коллектив Маурисио Почеттино потерпел еще одно болезненное поражение – в родных стенах от "Вулверхэмптона" (2:4).

Можно ли говорить о кризисе в рядах "синих"? Во многом ответ на этот вопрос даст игра на "Вилла Парке". Не исключено, что, потеряв шансы занять высокое место в АПЛ, футболисты и тренеры "Челси" решили сосредоточиться на обоих кубковых турнирах.

В Кубке Англии лондонцы уже добрались до финала, где 25 февраля постараются взять реванш у "Ливерпуля". В Кубке лиги им для завоевания трофея предстоит проделать еще довольно долгий путь, а для начала со второй попытки необходимо сломить сопротивление "Астон Виллы".

Впрочем, аналитики Olimpbet сильно сомневаются, что столичной команде удастся победить в Бирмингеме: П1 – 2.1, Х – 3.84, П2 – 3.25. При этом самый популярный букмекер страны верит, что отличиться смогут и те, и другие: Обе забьют: да – 1.64.

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