Клуб МЛС из-за Месси вынужден поменять домашний стадион

Американский футбольный клуб "Спортинг Канзас Сити" проведет свой матч чемпионата МЛС с "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси, на другой более обширной арене, сообщает Zakon.kz.

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Поводом для замены стадиона стал большой интерес фанатов "Спортинга" к приезду звездного аргентинского форварда Месси, передает официальный сайт клуба. Как утверждает глава клуба "Канзас-Сити" Джейк Рид, предстоящий поединок с "Майами" вызвал небывалый интерес у болельщиков.

Так как основная домашняя арена клуба вмещает всего лишь 18 тысяч зрителей, принято решение сыграть этот матч на стадионе "Арроухед Стэдиум", на котором проводит свои домашние игры команда НФЛ – "Канзас-Сити Чифс". Данный спортивный объект может вместить более 76 тысяч болельщиков.





Фото: Instagram/geha-field-at-arrowhead-stadium

Билеты на матч между "Канзасом" и "Майами" будут доступны для продажи 16 января и можно купить их от 65 долларов и выше, в зависимости от места расположения. А фанаты "Спортинга", у которых имеются абонементы на все матчи своего клуба, могут приобрести входные билеты уже 10 января.



"Возможность провести этот матч, который станет первой игрой Лионеля Месси в МЛС на Среднем Западе, особенно интересна, поскольку наш регион готовится принять матчи Кубка Америки этим летом и чемпионата мира по футболу в 2026 году". Джейк Рид, президент клуба "Спортинг Канзас Сити"

Стоит отметить, что стадион "Арроухед" за последние 50 лет принимал множество других футбольных матчей с участием команд со всего мира.

Сам же матч между "Спортинг Канзас Сити" и "Интер Майами" в рамках чемпионата МЛС (команды США и Канады) состоится 14 апреля. Новый сезон в североамериканской футбольной лиге стартует 22 февраля, где "Майами" принимает "Реал Солт-Лейк", а "Спортинг" едет в гости к "Хьюстон Динамо" (25 февраля).

