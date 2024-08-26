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Клуб Месси первым заработал путевку в плей-офф нынешнего сезона МЛС

Футбол Плей-офф МЛС, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 16:42 Фото: Instagram/intermiamicf
Американский футбольный клуб "Интер Майами" первым в чемпионате МЛС гарантировал себе место в плей-офф текущего сезона. Команде Лионеля Месси, чтобы достигнуть этой цели, хватило 26 матчей, сообщает Zakon.kz.

Коллектив из Флориды в отсутствие своего лидера уже обеспечил себе участие в предстоящих кубковых баталиях после победы над командой "Цинциннати" (2:0) в рамка регулярного чемпионата.

Главной звездой данного поединка стал уругвайский форвард – Луис Суарес, который оформил дубль. А его звездный партнер Лионель Месси не вышел на поле из-за травмы.

После этого успеха "Интер Майами" набрал 56 очков в 26 играх и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу МЛС.

Год назад флоридский клуб не смог пробиться в плей-офф.

В данный момент болельщики аргентинца Месси с нетерпением ждут полного восстановления своего любимца. На днях прошла информация, что лидер "Интер Майами", возможно, вернется в строй уже 1 сентября.

Куандык Шынасилов
Месси Лионель Интер Майами 2024 год Футбол
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