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ФК "Интер Майами" без Месси одержал победу над "Спортинг Канзас-Сити"

футболисты Фото: Instagram/intermiamicf
"Интер Майами" дома обыграл "Спортинг Канзас-Сити" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата МЛС, сообщает Zakon.kz.

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В составе хозяев Леонардо Кампана оформил дубль, еще один гол забил Факундо Фариаса. У гостей отличились Даниэль Саллои и Алан Пулидо.

Лионель Месси пропустил матч из-за игр за сборную Аргентины.


После матча "Интер Майами" с 28 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, "Спортинг" с 32 очками — на 11-й строчке Запада.

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