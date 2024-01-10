Президент ПСЖ открыто высказался о минусе Месси и плюсе Мбаппе

Накануне на канале RMC в гостях у передачи "Ротен зажигает" был президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи. Глава чемпионов Франции рассказал о новостях клуба, включая будущее Килиана Мбаппе, отношение к Лионелю Месси, и о многом другом, сообщает Zakon.kz.

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Руководитель парижского коллектива в беседе с RMC впервые заявил, что ранняя стратегия ПСЖ, сосредоточенная на привлечении звезд, сейчас уже не действует.

"Нам не нужны звезды. Сегодня звездой является сам клуб "Пари Сен-Жермен". Нам нужны игроки, которые уважают футболку, которые уважают клуб и которые отдают все ради него. В последние годы мы оказываемся, как минимум, в плей-офф, четвертьфинале, полуфинале и финале. Играем против больших клубов. Лига 1 сильно изменилась, в следующем сезоне благодаря новому формату будем проводить больше матчей в Лиге чемпионов". Нассер Аль-Хелаифи, президент ПСЖ

Аль-Хелаифи резко высказал свое недовольство по отношению к Лионелю Месси в свете некоторых его высказываний после ухода из ПСЖ.

"С уважением отношусь к нему, но если кто-то хочет дурно отзываться о ПСЖ после ухода, то это неправильно и неуважительно. Он неплохой парень, но его фразы не нравятся. Это распространяется не только на него, но и на других. Мы говорим, когда мы вместе, а не когда игрок уже ушел. Это не наш стиль". Нассер Аль-Хелаифи

На вопрос журналиста о будущем в парижском клубе главного его бомбардира Килиана Мбаппе, руководитель ПСЖ ясно дал понять, что он для них значит.

"Хочу, чтобы Килиан остался у нас. На мой взгляд, он лучший игрок в мире, а лучший клуб для Килиана – это ПСЖ. У него лучший тренировочный центр в мире, лучший тренер, каждый сезон играет в Лиге чемпионов. Прошу всех оставить Килиана в покое, я в нем уверен, он никогда ничего не сделает против клуба, доверяю ему, хочу защитить игрока". Нассер Аль-Хелаифи

Как известно, в последнее время ходит очень много слухов и разговоров вокруг возможного перехода Мбаппе в мадридский "Реал". Эта тема была очень яркой два года назад, но тогда француз решил остаться в Париже, и "галактикос" в тот момент были огорчены его поступком.

Накануне издание COPE известило, что самый титулованный клуб планеты пригласит Килиана только при определенном условии.

Тем временем матчи Лиги 1 возобновятся на этой неделе после трех с половиной недель перерыва. ПСЖ сыграет в гостях с "Лансом" 14 января.