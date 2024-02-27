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Мбаппе пригласили на ужин с президентом Франции

Футбол Ужин Макрон Фото: Instagram/k.mbappe
Звездный форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе вошел в список почетных гостей, кто приглашен на торжественный ужин 27 февраля с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Le Parisien, президент Франции Макрон пригласил Мбаппе и главу ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи на ужин в Елисейский дворец. Это связано с приездом эмира Катара, шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани в Париж. Возможно, в списке гостей окажутся и другие игроки парижского коллектива.

Футбол Ужин Президент Франции

Фото: Instagram/k.mbappe

Это не первый визит Мбаппе в Елисейский дворец, игрок в феврале 2018 года уже бывал на встрече с Макроном. Тогда был дан ужин в честь избрания нового президента Либерии, экс-футболиста Джорджа Веа. 

Футбол Ужин Президент Франции

Фото: Instagram/k.mbappe

С начала Нового года все мировые агентства пишут о скором уходе из ПСЖ 25-летнего лидера сборной Франции. Как утверждают, сейчас Мбаппе согласовывает последние вопросы контракта с мадридским "Реалом", который начнет свое действие 1 июля. Однако, оба клуба договорились объявить о переходе только после завершения нынешнего сезона.

Киллиан Мбаппе играет за "парижан" последние 7 лет, где выиграл 13 трофеев. В этом сезоне нападающий возглавляет список лучших бомбардиров Лиги 1 (21 гол), плюс его команда сражается в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Стоимость футболиста на трансферном рынке составляет 180 млн евро. Килиан является чемпионом мира в составе Франции на мундиале-2018, и серебряным призером катарского ЧМ-2022.   

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