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В Казахстане отменили лимит на футболистов-легионеров

Футбол Отмена Лимита Легионеров Фото: Instagram/kff_team
Сезон 2024 года в казахстанском футболе стартует с нововведения. Об этом 10 января заявил глава республиканской федерации футбола Адлет Барменкулов, который известил общественность об отмене лимита на легионеров в казахстанском футбольном первенстве, сообщает Zakon.kz.

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По словам главы КФФ, теперь на поле может выходить неограниченное количество иностранных футболистов, но с одним условием: в заявке клуба обязательно должно быть 13 воспитанников казахстанской школы футбола. С какой целью и какие плюсы видит в этих изменениях, Адлет Барменкулов рассказал лично.

Как известно, ранее команды Премьер-лиги имели право выпускать на поле только семь легионеров.  

Новый сезон в Казахстане стартует уже через два месяца, в борьбу за медали очередного чемпионата вступят 14 коллективов: "Ордабасы", "Астана", "Актобе", "Кайрат", "Кызылжар", "Кайсар", "Атырау", "Тобол", "Мактаарал", "Шахтер", "Жетысу", "Елимай", "Туран" и "Женис".

Чемпион страны "Ордабасы", плюс призеры КПЛ-2023 "Астана" и "Актобе", а также обладатель Кубка республики "Тобол" выступят в еврокубках.

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