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Тренеру сборной Казахстана по футболу сделали дорогой подарок

Магомед Адиев, Адлет Барменкулов Фото: Instagram/magomedadiev
Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов подарил автомобиль тренеру национальной сборной Магомеду Адиеву, сообщает Zakon.kz.

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Новостью о дорогом подарке Адиев поделился в своем Instagram.

На фотографии видно ключи от авто бизнес-класса. Однако тренер не назвал марку и модель машины. Предположительно, ключи принадлежат новому Mercedes-Benz или BMW. Фотографией самой машины тренер также не поделился.

Тренер сборной поделился, что частично считает презент незаслуженным.

"Я частично считаю его незаслуженным, так как, по моему мнению, как тренер и как команда, мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками. Я и мои коллеги будем делать все возможное, чтобы достичь нашей цели и попасть на Чемпионат Европы по футболу", - написал Адиев к посту.

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В завершении он поблагодарил казахстанцев за веру и поддержку.

"Мы осознаем, что нас ждет большая работа, и мы укрепим все наши усилия и привнесем на платформу футбола нашу страсть и преданность спорту. Я глубоко ценю этот дар, и он станет для меня не только источником мотивации, но и напоминанием о нашей обязанности перед нашей страной и ее народом. Спасибо вам всем за веру в нас и за вашу поддержку".

Ранее СМИ сообщали, что Магомед Адиев может покинуть сборную Казахстана по футболу.

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