Спорт

Футболистам сборной Сенегала подарили земельные участки в курортной зоне

Футбол Презент Земельные участки, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 17:44 Фото: Instagram/fsfofficielle
Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай предоставил земельные участки в курортном регионе страны футболистам своей сборной за их победу в недавнем Кубке африканских наций, сообщает Zakon.kz.

По сведениям SO FOOT, глава Сенегала за победу на Кубке Африки подарил игрокам сборной земельные участки по 1500 м² на побережье курортной зоны, плюс по 115 тысяч евро.

Как все помнят, "Львы Терранги" (прозвище сборной Сенегала) в финале Кубка африканских наций переиграли хозяев турнира Марокко в дополнительное время со счетом 1:0.

"Вы выиграли, проявив серьезность и уважение, никогда не забывали, кого вы представляете. Я выделил каждому "льву" по 75 миллионов франков (около 115 тысяч евро) и 1500 квадратных метров на Малом Берегу". Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай

Также глава государства отметил и других лиц, причастных к этому триумфу. Чиновники сенегальской футбольной федерации получат по 76 тысяч евро и по 1000 квадратных метров земли на побережье.

Остальным членам сенегальской делегации будут выданы по 30,5 тыс. евро и по 500 квадратных метров земли.

Помимо этого, бонусы в размере 465 000 евро будут распределены между сотрудниками Министерства спорта Сенегала.

Для справки: Малый Берег (Petite-Côte) – это южная часть побережья Сенегала от Дакара до границы с Гамбией. Территория знаменита расположенными на ней морскими курортами.

Лидер футбольной сборной Сенегала и напарник Криштиану Роналду, вингер "Аль-Насра" Садио Мане был признан самым ценным игроком Кубка Африки.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
