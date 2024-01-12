Экс-наставник футбольной сборной Китая признался в даче взятки

Бывший главный тренер сборной Китая по футболу Ли Те открыто высказался, что ранее давал взятки за некоторые услуги, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Dimsumdaily, китайский специалист рассказал об всех своих преступных действиях в документальном фильме, который транслировался государственным телеканалом CCTV. В ходе своих откровений экс-футболист "Эвертона" Ли Те признался, что получил место в национальной команде за взятку в размере 350 000 евро.

"Мне очень жаль, ряд вещей в то время были обычной практикой в футболе. Чтобы добиться хороших результатов, договаривался с судьями, прибегал к подкупу игроков и тренеров соперников. И это поведение становится привычкой, и со временем возникает даже небольшая зависимость от этих практик". Ли Те

Ли Те был у руля сборной Китая с января 2020 по декабрь 2021 года. В данный момент также предъявлено обвинение Чэнь Сююаню, бывшему президенту CFA, который вовлечен в расследование по делу о коррупции. Он также признался в этом в документальном фильме, что брал крупные взятки.

Китайская футбольная индустрия, которая с 2010 по 2019 год наслаждалась большими финансовыми инвестициями и привлечением зарубежных звезд, за последние два года переживает спад. Правоохранители Китая объясняют это отсутствием коррупционного влияния со стороны богатых клубов.