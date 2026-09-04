Новый наставник казахстанской футбольной сборной дал первое интервью

Как известно, месяц назад сборная Казахстана по футболу обзавелась новым главным тренером, которым стал голландский специалист Джон ван'т Схип, сообщает Zakon.kz.

Через три недели у нового нашего тренера будет первый экзамен, он выведет своих подопечных на матч Лиги наций УЕФА в гостях против команды Фарерских островов.

В интервью пресс-службе КФФ Шкип рассказал о подготовке к этой игре, формировании состава, работе тренерского штаба и первых впечатлениях от казахстанского футбола.

– Недавно вы посетили матч между "Елимаем" и "Кайратом". Какие впечатления оставила игра и на кого из футболистов обратили особое внимание?

– Конечно, всегда приятно путешествовать, знакомиться с новыми местами и окружающей обстановкой. Игра получилась интересной. Думаю, в первом тайме хозяева выглядели неплохо, однако допустили две ошибки, которыми "Кайрат" очень эффективно воспользовался. Из трех моментов команда забила два гола. Внимательно следил за футболистами, которые могут быть вызваны в национальную сборную и потенциально могут помочь команде".

– Что удалось сделать с момента вашего назначения?

– Мы проделали большую работу, смотрели матчи, изучали большое количество игроков. Уже готовим презентации для будущего сбора, материалы для командных собраний, планируем тренировочные занятия. Также объясняю членам тренерского штаба, какой футбол хочу видеть в исполнении команды.

– Вы уже общались с футболистами, которые могут попасть в окончательную заявку?

– Если говорить о личных беседах, то пока их было немного. С некоторыми игроками просто пересекались на матчах или в аэропорту, здоровались. Один раз поговорил с Дастаном Сатпаевым, который находится в Англии. Разговор был коротким, около двух минут, ничего особенного.

Когда соберемся на УТС, постараюсь лично поговорить с каждым футболистом, чтобы лучше познакомиться. Времени у нас не так много, потому что примерно за 17 дней предстоит выполнить большой объем работы. Поэтому более подробно пообщаемся уже во время сбора.

– Как прошло знакомство с членами тренерского штаба? Как сейчас выстроена совместная работа?

– Все складывается очень хорошо, мы познакомились и распределили обязанности. В штабе есть тренер по физической подготовке, два ассистента, которые в прошлом выступали за национальную сборную и были заметными игроками чемпионата Казахстана. Они очень мне помогают. Есть тренер вратарей и другие специалисты.

Мы уже провели много встреч, поэтому сейчас хорошо понимаем друг друга, а члены штаба знают мои требования и то, чего я хочу от команды. Каждый день продолжаем работать над программой подготовки, смотреть матчи и анализировать футболистов.

– Какое впечатление у вас сложилось о чемпионате Казахстана и его уровне?

– Прежде всего, здесь приходится много путешествовать. Я к этому привык, поскольку работал в Австралии, где тоже приходилось часто летать. Но сейчас за очень короткий промежуток времени я посетил большое количество матчей.

Считаю, что чемпионат находится на хорошем уровне и хорошо организован. Если говорить о стадионах и инфраструктуре, думаю, Казахстану еще есть куда расти, чтобы приблизиться к уровню других европейских стран. При этом я вижу, что в этом направлении уже ведется работа.

То, что есть возможности для дальнейшего развития, это хорошо. Надеюсь, клубы и государство продолжат работать в этом направлении, чтобы сократить существующий разрыв. Это важно как для самого чемпионата, так и для казахстанских футболистов.

– Были ли города, которые вас приятно удивили? Может быть, запомнилась какая-нибудь история из этих поездок?

– Везде было очень приятно, ездил на еврокубковый матч "Тобыла", смотрел встречу "Жетысу" с "Ордабасы", это был первый матч, который я посетил. Был в Туркестане, Актау на берегу Каспийского моря, теперь побывал и в Семее. За короткое время удалось посетить уже много разных мест.

Везде меня очень хорошо встречали. Люди доброжелательны, стараются помочь и сделать так, чтобы мне было комфортно. Конечно, моя главная задача во время этих поездок – смотреть матчи и футболистов. А до или после игры стараюсь попробовать традиционную кухню и познакомиться с тем, что мне предлагают. Впечатления очень хорошие, меня везде тепло принимали.

– Недавно был опубликован расширенный список сборной Казахстана на предстоящие матчи. На какие качества футболистов вы в первую очередь обращали внимание при его формировании?

– В первую очередь, конечно, на качества футболиста применительно к его позиции. У меня есть определенное представление о том, как должна играть команда, поэтому я смотрю, способен ли конкретный игрок соответствовать этой модели.

Также важна физическая готовность. Опыт тоже имеет значение, как и энергия, которую футболист способен привнести в команду. Я не боюсь давать шанс молодым игрокам, если вижу у них необходимые качества. Иногда именно они способны дать команде что-то дополнительное.

Нужен правильный баланс всех этих составляющих. Но прежде всего мы смотрим на уровень футболиста и его физическую готовность.

– Когда планируете объявить окончательный состав?

– Думаю, после следующего тура чемпионата у нас уже будет понимание по большей части состава. Затем, возможно, понадобится еще несколько дней, чтобы принять окончательные решения по футболистам, относительно которых пока остаются вопросы. В частности, нам необходимо получить больше информации об их физическом состоянии.

Надеюсь, окончательно определимся к концу следующей недели. 7 сентября приходится на понедельник, поэтому думаю, что примерно 11-12 сентября мы сформируем окончательный состав.

– Насколько сборная открыта для новых игроков в перспективе следующих международных окон? Есть ли футболисты, которые не попали в нынешний список, но остаются в поле зрения тренерского штаба?

– Мы рассматриваем всех: молодых футболистов, опытных игроков, которые какое-то время не вызывались в сборную, тех, кто был травмирован и сейчас возвращается. Мы следим за всеми.

Если футболиста не вызвали сейчас, это не означает, что он не получит приглашение в следующий раз. Многое зависит от ситуации, в которой находится игрок. В этом и заключается особенность национальной сборной: на следующий сбор можно пригласить футболиста, которого нет в составе сейчас.

Это работает и в обратную сторону. Если игрок находится в сборной сейчас, но показывает недостаточно высокий уровень, в следующий раз он может не получить вызов. Так устроена конкуренция в национальной команде.

– "Кайрат" сыграет в основном этапе Лиги конференций, а вратарь Стас Покатилов – в Лиге чемпионов. Насколько важно для сборной, что они продолжат получать игровую практику в конце года, в ноябре и декабре, учитывая, что чемпионат Казахстана завершится в ноябре?

– Декабрь для меня уже не так важен, а вот ноябрь имеет большое значение, поскольку 12 и 16 ноября мы проведем два последних матча. Поэтому важно, чтобы футболисты сохраняли хорошую физическую форму до этого периода.

Если они продолжат выступать в еврокубках, это будет только на пользу им самим. Для нас главное, чтобы игроки продолжали тренироваться и получать игровую практику как минимум до середины ноября.

– Как вы оцениваете карьеру Дастана Сатпаева и насколько внимательно следите за его адаптацией в английском футболе?

– Я не хотел бы отдельно выделять одного футболиста, упомянул разговор с ним только потому, что вы спросили об общении с игроками.

Но могу сказать, что считаю важным, когда футболисты получают возможность сделать следующий шаг в карьере, как сейчас Сатпаев, который перебрался в Англию. Все мы надеемся, что у него все получится. Это важно и для имиджа казахстанского футбола, и для молодых игроков, которые видят, что мечты можно воплощать в жизнь. Если много работать и обладать талантом, можно сделать шаг в Европу и попасть в большой клуб.

Это полезно и для национальной сборной, и для всего казахстанского футбола. Например, если посмотреть на сборную Нидерландов, думаю, практически все футболисты стартового состава уже не выступают в чемпионате Нидерландов. Они играют в более сильных лигах – в Испании, Англии, Германии, Франции. Это помогает им повышать свой уровень.

Поэтому считаю, что такие переходы идут только на пользу. Надеемся, Сатпаев проявит себя успешно. Пока у него все складывается хорошо.

– Исходя из ваших наблюдений, в каком физическом состоянии сейчас находятся футболисты перед предстоящими матчами сборной? Есть ли какие-либо опасения?

– Есть несколько моментов, которые вызывают вопросы, как я уже говорил. Именно поэтому по нескольким футболистам нам, возможно, придется подождать до следующей недели и посмотреть на динамику их состояния.

В целом большинство игроков регулярно выступают за свои клубы и получают игровое время. Что касается тех, кто играет недостаточно, нам необходимо оценить их состояние и особенности каждого конкретного футболиста. Есть игроки, которые способны хорошо выступить даже при недостатке игровой практики в клубе. Все эти решения мы примем на следующей неделе.

– Чемпионат Казахстана проходит с марта по ноябрь. В сентябре наши футболисты находятся в середине сезона и имеют больше игровой практики, тогда как европейские чемпионаты только начинаются. Может ли это стать преимуществом?

– Не думаю, что сейчас существует большая разница. Мы проводим матчи в конце сентября, а многие европейские команды начинают играть еще в июле, поскольку участвуют в квалификации еврокубков. До этого они также проходят предсезонную подготовку.

Поэтому к концу сентября большой разницы уже не будет. Можно сказать, что казахстанские футболисты находятся в середине сезона или даже ближе к его завершению, а европейские игроки только начинают сезон. Но при этом они свежие и тоже находятся в хорошей физической форме.

Об этом можно много говорить, но самое важное – то, что происходит на футбольном поле. Игроки должны показать свою готовность непосредственно в матче, независимо от того, находится ли их чемпионат в середине сезона или соперник провел в своем первенстве всего два месяца.

– Приближаются ваши первые матчи во главе сборной Казахстана. Чего ожидаете от команды и какие задачи ставите перед ней на предстоящие встречи?

– Думаю, сейчас самое важное заключается в том, что у нас очень мало времени. Мы только начинаем работать вместе, привыкаем друг к другу, поэтому футболисты должны быть полностью сосредоточены на тренировках и во время видеоразборов. Они должны понимать, чего мы хотим добиться.

За очень короткий срок нам необходимо создать сильную и сплоченную команду, способную добиваться результата. Это будет непросто. Первые два матча мы проведем на выезде, но должны сразу показать характер и понимание наших требований.

Мы хотим прогрессировать и добиваться результатов. Поэтому каждый футболист во время сбора должен быть максимально сконцентрирован. Это не отпуск. Нас ждут серьезные матчи против хороших соперников, и мы должны быть к ним готовы.

62-летний Джон ван ’т Шкип был назначен на должность главного тренера сборной Казахстана по футболу 7 августа.

Он пришел на смену Талгата Байсуфинова, который добровольно сложил свои полномочия 22 июня.