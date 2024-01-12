Бундеслига и Лига 1 возвращаются!

Olimpbet предлагает аналитику к матчам "Бавария" – "Хоффенхайм" и "Марсель" – "Страсбур".

Бундеслига. 17-й тур. "Бавария" – "Хоффенхайм". 13 января, 01:30 (время Астаны)

В этом сезоне чемпионат Германии непривычно рано отходит от зимней спячки. Как правило, первенство Бундеслиги возобновляется в конце января, а тут уже 12-го числа "Бавария" с "Хоффенхаймом" откроют программу 17-го тура. Все его матчи начнутся с минуты молчания, посвященной недавно ушедшему из жизни Францу Беккенбауэру.

Мюнхен – родной город "Кайзера" Франца, а "Бавария" – команда, с которой он добился наибольших успехов на клубном уровне. Понятно, что игроки "красной машины" сделают все возможное, чтобы достойно почтить память легенды немецкого футбола.

Впрочем, победа над "деревенскими" жизненно необходима баварцам и с чисто турнирной точки зрения: они отстают от лидирующего "Байера" на четыре балла, хотя и имеют в запасе перенесенный матч с "Майнцем". Если выиграют у "Хоффенхайма" – приблизятся к леверкузенцам вплотную, потеряют – дадут "аспириновым" возможность убежать в отрыв.

Между прочим, предыдущий визит клуба из Зисхайма в Мюнхен завершился мирным исходом со счетом 1:1, так что "Баварии" ни в коем случае нельзя думать, что три очка у нее заранее в кармане.

Однако эксперты Olimpbet все равно считают команду Томаса Тухеля безоговорочным фаворитом встречи с коллективом Пеллегрино Матараццо: П1 – 1.14, Х – 9.75, П2 – 15.75. Более того, букмекер № 1 в Казахстане практически не сомневается, что хозяева выиграют с перевесом в два мяча: Ф1 (-1.5) – 1.39.

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Фото: Olimpbet

Лига 1. 18-й тур. "Марсель" – "Страсбур". 13 января, 02:00

Французская Лига 1 также пробыла на каникулах меньше месяца. Первый после паузы тур стартует уже 12-го января матчем между "Марселем" и "Страсбуром" – шестой и девятой командами по итогам прошедшей половины чемпионата.

Сражение первого круга, состоявшееся в Страсбуре 25-го ноября, завершилось вничью 1:1. Та встреча стала отправной точкой в шестиматчевой беспроигрышной серии "Олимпика", благодаря которой провансальцы заметно улучшили свое турнирное положение и подобрались к лидирующей группе. Ближайший противник "Марселя", в свою очередь, перед новогодними праздниками выиграл трижды подряд, и долгий перерыв для эльзасцев был совершенно некстати.

Что касается личных взаимоотношений этих соперников, то общая статистика складывается явно не в пользу "Страсбура", который не может победить южан почти два десятилетия – с апреля 2005-го. С другой стороны, из десяти последних очных дуэлей в этом споре ровно половина завершилась мирным исходом.

И на сей раз аналитики Olimpbet видят в команде Дженнаро Гаттузо явного фаворита: П1 – 1.57, Х – 4.15, П2 – 5.94. А наиболее вероятный счет, по мнению самого популярного букмекера страны, победа хозяев 1:0 с кэфом 6.93.

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