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Казахстанский жеребец выиграл престижные скачки в Дубае

Фото: ©Dubai Racing Club Фото: ©Dubai Racing Club
Казахстанский жеребец по кличке Кабирхан одержал победу в престижной скачке на ипподроме Мейдан в Дубае. Состязания прошли 12 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Шестой скаковой день на ипподроме Мейдан (Meydan) в Дубае для казахстанских поклонников скачек получился по-новогоднему праздничным.

Казахстанский жеребец Кабирхан, стартовавший на главной скаковой дорожке Объединённых Арабских Эмиратов, одержал победу. 

В забеге на две тысячи метров принимали участие 13 лошадей. На главной скаковой дорожке Кабирхан под седлом жокея Пэта Доббса финишировал первым. 


"Казахстанская лошадь Кабирхан впервые выиграла мировой турнир по скачкам в Дубае. Это сенсация", – подписал автор видео.

Теперь жеребца ждет небольшой отдых, через две недели он выступит во втором этапе Al Maktoum Challenge. Известно, что призовой фонд турнира составляет 100 тысяч дирхам (около 25 млн тенге).

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