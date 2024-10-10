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Непобежденный боксер Артур Бетербиев узнал плохие новости перед боем против Бивола

Непобежденный боксер Артур Бетербиев узнал плохие новости перед боем против Бивола, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 08:57 Фото: Instagram/arturbeterbiev
12 октября в Эр-Рияде определится абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе. Им станет один из двух россиян – Артур Бетербиев или Дмитрий Бивол, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, бывший чемпион мира в первой полусредней весовой категории Пол Малиньяджи назвал своего фаворита в поединке двух россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

"Не уверен, что как-то можно недооценивать последние победы Бивола, особенно над Хильберто Рамиресом. Хильберто доминировал в нескольких весовых категориях до того момента, как встретил на ринге Дмитрия, который в свою очередь доминировал над Рамиресом. Конечно, Бетербиев может дотянуться своим ударом до Бивола, но Дмитрий обладает другим набором движений, и, скорее всего, Артур не сможет его запугать и заставить отступать. Бивол в вечной динамике с постоянными по сопернику ударами. Он агрессивен со своими передвижениями", – сказал эксперт по боксу.

Он привел пример того, что Александр Гвоздик принес Бетербиеву немало проблем и ведь даже выигрывал поединок, но Бетербиев заставляет соперника включить все свои резервы организма, и это большая беда. Сможет ли он сделать это в таком возрасте против динамичного Бивола? Пол Малиньяджи в этом не уверен.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между непобежденными Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что чемпионку Ангелину Лукас встретили в аэропорту Алматы.

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