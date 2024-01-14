Коэффициенты на Эль-Класико в финале Суперкубка Испании

Olimpbet рассказывает, чего ожидать от встречи "Реала" с "Барселоной", а также от игры "МЮ" с "Тоттенхэмом" в АПЛ.

Суперкубок Испании. "Реал" Мадрид – "Барселона". 15 января, 01:00 (время Астаны)

В формате выездного мини-турнира в Саудовской Аравии в финал Суперкубка Испании пробились "Реал" с "Барселоной". А значит, нас ожидает очередное Эль-Класико. К слову, год назад там же каталонцы уверенно обыграли Мадрид со счетом 3:1. И в линии самого щедрого букмекера Казахстана, Olimpbet, можно найти следующие коэффициенты на исход этого поединка: П1 – 2.38, Х – 3.67, П2 – 2.92.

В полуфиналах команды смотрелись по-разному. "Реал" устроил шикарную перестрелку с "Атлетико" (5:3, победа в доп. время). А "Барса" порой едва сдерживала атакующие "пощечины" от скромной "Осасуны" и победила очень натужно, забив дважды во втором тайме.

Безусловно, "сливочные" помнят об унизительном поражении в финале Суперкубка прошлого года. Тогда свой единственный гол престижа они смогли забить лишь в добавленное время. Мало сомнений, что мадридцы не станут устраивать долгую разведку боем перед арабскими зрителями. В линии Olimpbet есть вариант ставки на тотал первого тайма (1) бол по коэффициенту 1.75. Кстати, на общий тотал голов в матче (2,5) бол предлагается коэффициент 1.79.

А главный тренер "Барсы" Хави что-то нервничает в последние недели, причем зачастую его недовольство игрой команды прорывается в публичное пространство. К тому же капитально сдал в игре Роберт Левандовски. 35-летний польский наконечник атакующего копья каталонцев в игре с "Осасуной" выглядел не лучшим образом. В линии Olimpbet присутствует любопытная опция ставки: "Реал" забьет первый гол и выиграет матч" за 2.38.

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Фото: Olimpbet

АПЛ, 21 тур. "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм". 14 января, 22:30 Астаны

Как это ни прискорбно признавать поклонникам великого манчестерского клуба, в нынешнем сезоне "красные дьяволы" – банальный середняк АПЛ. Голландский наставник Эрик тен Хаг так и не сумел "вылепить" из уймы топ-исполнителей команду с лидерским характером. Восьмое место в таблице и 31 набранное очко – лишнее тому подтверждение.

"Тоттенхэм" опережает хозяев на семь баллов и в случае выездной победы сможет, при определенных условиях, взобраться c пятого на второе место. Лондонский клуб гораздо стабильнее манкунианцев по дистанции большинства матчей, играет без провалов, и при сверхплотном графике игр в АПЛ это может стать победным фактором.

В линии букмекера №1 в Казахстане, Olimpbet, коэффициенты на исход дуэли следующие: П1 – 2.23, Х – 3.89, П2 – 2.95.

"Тоттенхэм" приедет в Манчестер заряженным на победу. К тому же в нападении у гостей наверняка дебютирует немец Тимо Вернер, которого "шпоры" арендовали у "РБ Лейпциг". После дисквалификации вернется в строй и атакующий хавбек Деян Кулусевски – еще одна важная опция при построении нападения в команде Энджа Постекоглу.

В условиях борьбы за чемпионство "Тоттенхэм" вряд ли будет играть на "Олд Траффорд" с позиции "слабого". В линии Olimpbet есть вариант ставки на победу гостей с форой (0) по коэффициенту 2.22.

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