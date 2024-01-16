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Футболист Рамазан Оразов вернулся в "Актобе"

Футбол Игрок Актобе Фото: Instagram/ramazanorazov
Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов заключил контракт с футбольным клубом "Актобе", вернувшись на Родину из Словении, где он выступал за команду "Копер", сообщает Zakon.kz.

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Назвать Оразова новичком в составе западноказахстанского коллектива нельзя, так как он уже играл там в сезоне 2021/22. В 2022 году Рамазан защищая честь "бело-красных" стал серебряным призером республиканского первенства среди команд Премьер лиги.

Свою футбольную карьеру Оразов начал в 2016 году в составе молодежного клуба "Кайрат". Спустя два года обосновался в основном составе алматинцев. 18 июля 2019 года в ответном матче с боснийским клубом "Широки Бриег" забил дебютный мяч в еврокубках.

В начале 2020 года перешел в латвийский "Даугавпилс", и летом того же года подписал контракт с клубом "Чайка". В середине 2021 года стал игроком "Актобе". На старте 2023 года стал футболистом павлодарского "Аксу", а через пару месяцев ушел в "Тобол".

Футбол Игрок Актобе

Фото: Instagram/ramazanorazov

В конце лета 2023 года подписал контракт со словенским "Копером".

17 марта 2021 года впервые получил вызов в сборную Казахстана для участия в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Франции и Украины. На данный момент в майке главной команды страны Рамазан Оразов сыграл 22 матча, где забил 1 гол. 

Экс-игрок "Копера" в "Актобе" присоединился к своим товарищам по национальной сборной, одним из которых 15 января стал лучший вратарь страны Игорь Шацкий. 

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