Игрок сборной Казахстана Оразов будет выступать в чемпионате Дании
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Оразов свою карьеру начинал в 2016 году в составе молодежного клуба "Кайрат". Он считается игроком, который очень часто меняет клубы, практически каждый сезон.
Выступал за боснийский "Широки Бриег", латвийский "Даугавпилс" и российскую "Чайку". После этого вернулся в Казахстан, в "Актобе", с которым взял "серебро" КПЛ. В начале 2023 года перешел в павлодарский "Аксу" и ненадолго там задержался.
Фото: Instagram/kff_team
Той же весной надел майку костанайского "Тобола". Отыграв лето Рамазан Оразов стал футболистом словенского "Копера".
И в Словении не так все хорошо у него сложилось, и он во второй раз вернулся в "Актобе". Сыграв почти полгода в Западном Казахстане, игрок нашей сборной снова пошел искать счастья в новом чемпионате.
Рамазан познакомиться с новыми коллегами лишь 26 июня, после открытия летнего трансферного окна. До этого периода он сможет принять участие во всех матчах в составе "Актобе".