Игрок сборной Казахстана Оразов будет выступать в чемпионате Дании

Футбольный клуб "Актобе" официально объявил о трансфере 26-летнего полузащитника Рамазана Оразова в датский коллектив "Силькеборг", который выступает в высшем дивизионе, сообщает Zakon.kz.

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Оразов свою карьеру начинал в 2016 году в составе молодежного клуба "Кайрат". Он считается игроком, который очень часто меняет клубы, практически каждый сезон.

Выступал за боснийский "Широки Бриег", латвийский "Даугавпилс" и российскую "Чайку". После этого вернулся в Казахстан, в "Актобе", с которым взял "серебро" КПЛ. В начале 2023 года перешел в павлодарский "Аксу" и ненадолго там задержался.





Фото: Instagram/kff_team

Той же весной надел майку костанайского "Тобола". Отыграв лето Рамазан Оразов стал футболистом словенского "Копера".

И в Словении не так все хорошо у него сложилось, и он во второй раз вернулся в "Актобе". Сыграв почти полгода в Западном Казахстане, игрок нашей сборной снова пошел искать счастья в новом чемпионате.

Рамазан познакомиться с новыми коллегами лишь 26 июня, после открытия летнего трансферного окна. До этого периода он сможет принять участие во всех матчах в составе "Актобе".

