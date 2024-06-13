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Игрок сборной Казахстана Оразов будет выступать в чемпионате Дании

Футбол Переход Дания, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 21:25 Фото: Instagram/kff_team
Футбольный клуб "Актобе" официально объявил о трансфере 26-летнего полузащитника Рамазана Оразова в датский коллектив "Силькеборг", который выступает в высшем дивизионе, сообщает Zakon.kz.

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Оразов свою карьеру начинал в 2016 году в составе молодежного клуба "Кайрат". Он считается игроком, который очень часто меняет клубы, практически каждый сезон. 

Выступал за боснийский "Широки Бриег", латвийский "Даугавпилс" и российскую "Чайку". После этого вернулся в Казахстан, в "Актобе", с которым взял "серебро" КПЛ. В начале 2023 года перешел в павлодарский "Аксу" и ненадолго там задержался.

Футбол Переход Дания, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 21:25

Фото: Instagram/kff_team

Той же весной надел майку костанайского "Тобола". Отыграв лето Рамазан Оразов стал футболистом словенского "Копера".

И в Словении не так все хорошо у него сложилось, и он во второй раз вернулся в "Актобе". Сыграв почти полгода в Западном Казахстане, игрок нашей сборной снова пошел искать счастья в новом чемпионате. 

Рамазан познакомиться с новыми коллегами лишь 26 июня, после открытия летнего трансферного окна. До этого периода он сможет принять участие во всех матчах в составе "Актобе".

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