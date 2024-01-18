На что ставить в первом полуфинале Суперкубка Италии?

По испанскому примеру итальянский трофей будет разыгран в Саудовской Аравии. Olimpbet рассказывает о первом матче турнира, который стартует 18 января.

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"Наполи" – "Фиорентина". 19 января, 01:00 (время Астаны)

На минувшей неделе "Реал" и "Барселона" в столице Саудовской Аравии в первом "эль-класико" 2024 года определили победителя Суперкубка Испании. Теперь настал черед выявить обладателя аналогичного итальянского титула, и он также станет известен в Эр-Рияде.

За трофей в формате "финала четырех" поспорят четыре клуба Серии А: действующий чемпион ("Наполи"), серебряный призер ("Лацио"), обладатель Кубка страны предыдущего розыгрыша ("Интер") и финалист турнира ("Фиорентина").

Первую пару полуфиналистов составили "Наполи" и "Фиорентина". Кого можно считать фаворитом в их споре? Еще в прошлом сезоне им бы однозначно считался клуб из Неаполя, без разбора всех громивший на пути к "скудетто".

Однако после долгожданного триумфа у "адзурри" успели смениться два главных тренера. Сначала в сборную Италии ушел Лучано Спаллетти, а уже по ходу сезона-2023/24 руководство "адзурри" отправило в отставку Руди Гарсию. Дела у неаполитанцев идут ни шатко ни валко, новый рулевой чемпионов Вальтер Маццарри принял команду в явном кризисе, из которого ей еще только предстоит начать выбираться.

"Фиалки" же постепенно, шаг за шагом, возвращают себе былое величие. В прошлом году они дошли сразу до двух финалов – Кубка Италии и Лиги конференций, правда в обоих проиграли. А в этом флорентийцы уже всерьез претендуют на попадание в лигочемпионскую четверку по итогам первенства Италии.

Да и своего соперника по Суперкубку страны "Фиорентина" в текущем сезоне уже обыгрывала, нанеся "Наполи" поражение в матче восьмого тура Серии А со счетом 3:1, причем в Неаполе.

Впрочем, эксперты Olimpbet все равно считают шансы "синих" на успех более предпочтительными, несмотря на то, что их полуфинальное противостояние с "фиолетовыми" пройдет на нейтральной территории: П1 – 2.52, Х – 3.38, П2 – 2.92. При этом наиболее вероятный счет матча в Эр-Рияде – ничья 1:1 с кэфом 6.13.

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