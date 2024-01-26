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Сборная Кот-д'Ивуара по футболу срочно ищет спасение в лице Эрве Ренара

Сборная Кот-д'Ивуара ведет переговоры с Эрве Ренаром Фото: Instagram/herve.renard.hr
27 января на Кубке Африки-2024 начнутся игры стадии плей-офф. К этому этапу хозяева турнира, команда Кот-д'Ивуара, остались без главного тренера и ведут переговоры с французским специалистом Эрве Ренаром, сообщает Zakon.kz.

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Федерация футбола Кот-д'Ивуара хочет временно назначить на пост главного тренера своей сборной 55-летнего француза, утверждает L'Équipe. Ренара могут пригласить тренировать команду до конца нынешнего Кубка Африки – несмотря на то, что он сейчас руководит женской сборной Франции.

Эрве Ренар ранее уже тренировал ивуарийцев и становился с ними победителем Кубка африканских наций-2015. Перед этим в 2012 году он привел Замбию к "золоту" этого турнира.

Футбол Тренер Кот д Ивуар

Фото: Instagram/herve.renard.hr

Хозяева нынешнего Кубка Африки остались без главного тренера, француза Жана-Луи Гассе, после крупнейшего и самого унизительного домашнего поражения в своей истории. 22 января Кот-д'Ивуар в рамках третьего тура группового раунда КАН-2024 уступил Экваториальной Гвинее со счетом 0:4.

Несмотря на это поражение, футболисты Кот-д'Ивуара чудесным образом сумели пробиться в плей-офф, заняв третье место в подгруппе А. Теперь в 1/8 финала их ждут главные фавориты, действующие чемпионы Кубка Африки – сборная Сенегала. Матч начнется в ночь на 30 января в 2:00 по времени Астаны.

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