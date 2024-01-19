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"Атлетико" остановил успешное шествие "Реала"

Футбол Победа Реал Фото: Instagram/atleticodemadrid
Мадридский футбольный клуб "Реал" проиграл впервые с 24 сентября 2023 года, накопив за это время серию из 21-го поединка без поражения. Как и тогда, обидчиками "галактикос" снова стали земляки из команды "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

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Непобедимую команду Карло Анчелотти огорчил "Атлетико" в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв Реал" со счетом 4:2. Тем самым "сливочные", будучи действующими обладателями данного трофея, не смогут уже защитить титул. А также прервана их серия из 21 матча без поражений. С 24 сентября "Реал" одержал 18 побед и три игры завершил вничью.


Что интересно, в том сентябрьском матче "Реал" также уступил "матрасникам" со счетом 1:3 в рамках Ла Лиги. Подопечные Анчелотти могут взять реванш у "Атлетико" уже 4 февраля, когда команды снова сыграют друг с другом в ходе матча испанского первенства.

В других встречах 1/8 финала Кубка Испании "Севилья" была сильнее "Хетафе" – 3:1, "Атлетик" победил "Алавес" – 2:0, "Реал Сосьедад" обыграл "Осасуну" – 2:0, "Жирона" переиграла "Райо Вальекано" – 3:1 и "Барселона" в гостях не оставила шансов "Унионистасу" со счетом 3:1.

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