Футболисты "Црвены" не проигрывают 122 матча и обгоняют "Реал"

Подобного успеха самый авторитетный клуб Сербии добился на минувших выходных. В рамках матчей 18-го тура сербского чемпионата "Црвена Звезда" на своей арене переиграла "Младость Лучани" со счетом 3:1.

Тем самым, команда из Белграда не проигрывает на своем поле на протяжении 122 матчей, это успешная серия началась 6 лет назад.

1⃣2⃣2⃣ - @crvenazvezdafk set a new record unbeaten run in league home games: 122 (2017-ongoing). They break the previous record by Real Madrid (121, 1957-1965). #crvenazvezda