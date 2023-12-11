Футболисты "Црвены" не проигрывают 122 матча и обгоняют "Реал"

Самый титулованный футбольный клуб Сербии "Црвена Звезда" улучшил достижение мадридского "Реала" по количеству домашних матчей без поражений – 122 встречи, сообщает Zakon.kz.

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Подобного успеха самый авторитетный клуб Сербии добился на минувших выходных. В рамках матчей 18-го тура сербского чемпионата "Црвена Звезда" на своей арене переиграла "Младость Лучани" со счетом 3:1.

Тем самым, команда из Белграда не проигрывает на своем поле на протяжении 122 матчей, это успешная серия началась 6 лет назад.

1⃣2⃣2⃣ - @crvenazvezdafk set a new record unbeaten run in league home games: 122 (2017-ongoing). They break the previous record by Real Madrid (121, 1957-1965). #crvenazvezda — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 9, 2023

10-кратный чемпион Сербии улучшил рекорд знаменитого испанского "Реала". Достижением "галактикос" считается 121 игра, которая датируется еще прошлым веком, с 1957-го по 1965-ый год.

Действующий чемпион Сербии "Црвена" к данной минуте идет на 1-м месте в национальном первенстве, имея в своем багаже 43 очка. Однако, в ночь на 12 декабря "Звезда" может потерять свое лидерство, так как главный преследователь, команда "Партизан" (43 балла) сыграет на выезде с "Раднички Ниш". И в случае успеха обгонит конкурента в турнирной таблице.

"Црвена Звезда" единственный сербский коллектив, кто становился победителем Кубка европейских чемпионов (1991) и Межконтинентального кубка (1991).