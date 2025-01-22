"Атлетико" остановил победное шествие "Байера" из 11 матчей

Действующий чемпион Бундеслиги клуб "Байер" прервал серию из 11 побед подряд. В ночь на 22 января "аптекари" на выезде проиграли мадридскому "Атлетико" (1:2) в рамках Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Команда Хаби Алонсо не смогла удержать победный счет, ведя по ходу матча со счетом 1:0 после первого тайма, когда отличился Пьеро Инкапиэ.

"Матрасники" дожали соперника на последних секундах поединка. Героем встречи стал аргентинский нападающий Хулиан Альварес, который сделал дубль.

Он сначала на 52-й минуте восстановил равновесие, а с финальным свистком вырвал победу для своей команды – 2:1.

Стоит заметить, что обе команды заканчивали эту игру в меньшинстве, красные карточки получили Пабло Барриос ("Атлетико") и Пьеро Инкапиэ.

"Мы действовали с умом, не выключались из игры, случилось удаление у соперника. Они не создавали голевых ситуаций, играя очень хорошо. Смогли воспользоваться шансами, которые у нас были. Мы в восторге от Хулиана Альвареса, с годами он займет особое место в клубе. Все команды, с которыми играем в этом турнире, хотят выйти в финал". Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне

Клуб из Мадрида остановил выигрышную серию немецкой дружины из 11 матчей. До этого команда Алонсо проигрывала в последний раз 5 ноября 2024 года, когда уступила "Ливерпулю" (0:4).

Начиная с 23 ноября "леверкузенцы" одержали 11 побед подряд на турнирах различного уровня.