Вспотеет ли "Барса" кровью?

Воскресные матчи Ла Лиги – в коэффициентах Olimpbet.

Ла Лига. 21 тур. "Бетис" – "Барселона". 21 января, 23:30 (время Астаны)



"Барселоне" придется потеть кровью, чтобы обыграть нас", – такой красочный образ придумал перед игрой Иско, бывший игрок "Реала" и нынешний "Бетиса". И каталонцам действительно придется непросто.

За последнюю неделю сине-гранатовые провели уже две встречи. Сначала "Барса" в Саудовской Аравии была разгромлена "Реалом" в финале Суперкубка Испании (1:4). А затем в четверг, только во втором тайме, смогла дожать в матче Кубка страны скромнейший "Унионистас де Саламанка" из третьего дивизиона (3:1).

Вдобавок у Хави прибавилось головной боли в виде новых травмированных игроков. Жоао Канселу и Рафинья присоединились в лазарете к давно лечащимся Гави, Марку-Андре тер Штегену, Иньиго Мартинезу и Маркосу Алонсо.

Несмотря на брутальный игровой график и кадровые пробоины гостей, в линии букмекера №1 в Казахстане "Барселона" означена фаворитом грядущего противостояния: П1 – 4.19, Х – 3.94, П2 – 1.84.

Во многом это объясняется тем, что явный дефицит кадров ощущается и у "Бетиса". У хозяев также много травмированных, плюс трое игроков команды улетели в Африку играть за свои национальные сборные на местном Кубке Наций.

Но "Бетис" сражаются за попадание в зону еврокубков. Опытнейший чилийский наставник Мануэль Пеллегрини – безоговорочный авторитет среди своих игроков. Чего, кажется, уже нельзя сказать про Хави: в прессу в последние недели все чаще просачиваются скользкие инсайды относительно недовольства мажорной раздевалкой "Барсы" своим наставником и его методами работы.

Вне всяких сомнений, севильцы дадут серьезный бой гостям на поле "Бенито Вильямарин". Думается, в отсутствии многих основных игроков в матче ожидается достаточное количество ошибок обороны с обеих сторон. В линии Olimpbet есть вариант ставки "обе команды забьют и тотал (2,5) бол" по коэффициенту 1.88. Обращает на себя внимание и не столь однозначный, но как для домашнего матча "огурцов" вполне витальный вариант "первый гол в матче забьет "Бетис" за 2.55.

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Фото: Olimpbet

Ла Лига. 21 тур. "Жирона" – "Севилья". 22 января, 02:00

"Жироне" просто-напросто необходимо обыгрывать медленно тонущую в аутсайдерском болоте "Севилью", чтобы оставаться в гонке за первое место. Сейчас хозяева опережают "Реал" на одно очко, но у мадридцев сыграно на матч меньше.

"Жирона" выиграла четыре последних очных встречи против севильцев во всех турнирах. Гости же идут в Ла Лиге на пугающем луз-стрике – проиграны пять из шести последних поединков.

В линии самого щедрого букмекера Казахстана Olimpbet хозяева идут явным фаворитом по коэффициентам: П1 – 1.75, Х – 4.08, П2 – 4.58.

Да, "Севилье" тоже нужны очки – команда опустилась уже на 17-е место и идет в одном балле от зоны вылета. Но опытнейшие ветераны в составе (Иван Ракитич, Серхио Рамос, Луис Окампос) пока что не способны вытащить свою команду из подвала, в котором очутился легендарный клуб.

После отдыха в победном кубковом матче против "Райо Вальекано" в нападении "Жироны" вновь должен выйти Артем Довбик. Таранный украинский форвард уже набил в текущем сезоне 11+5 по системе "гол плюс пас". К тому же окончательно оправился от травмы и его земляк, правый хавбек Виктор Цыганков, также играющий важнейшую роль в атаке коллектива.

На гол Довбика в грядущей игре можно поставить по коэффициенту 2. Любопытна также опция ставки "победа "Жироны" и тотал голов (1,5) бол" за 1.89.

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