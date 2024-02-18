"Бавария" жаждет крови после двух неудач подряд

Olimpbet публикует аналитику на воскресные матчи с участием чемпиона Бундеслиги и набравшего ход "Милана".

Бундеслига. 22-й тур "Бохум" – "Бавария". 18 февраля, 22:30 (время Астаны)

В течение недели "Бавария" потерпела два болезненных поражения, ни забив при этом ни одного гола. Сначала команда Томаса Тухеля проиграла в Бундеслиге своему главному конкуренту в борьбе за "серебряную салатницу" "Байеру" (0:3), позволив "аспириновым" создать пятиочковый отрыв. А затем уступила в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лацио" (0:1).

Третью кряду осечку руководство "красной машины" может немецкому специалисту и не простить. И если в евротурнире мюнхенцы все же имеют неплохие шансы на реванш в домашней встрече с римлянами, то догнать леверкузенцев им будет намного сложнее.

Впрочем, в ближайшем туре Бундеслиги потеря очков "Баварии" вряд ли грозит, ведь три предыдущие очные дуэли против "Бохума" мюнхенцы выиграли с общим счетом 17:0! В последнее время столь удручающей статистики во взаимоотношении с самым титулованным клубом Германии нет ни у одной немецкой команды.

Правда, до этого "несгибаемые" одержали над баварцами сенсационную победу со счетом 4:2. Было это два года назад, в феврале 2022-го, так что в составах обоих коллективов до сих пор есть немало футболистов, имевших прямое отношение к той встрече.

Но сейчас эксперты Olimpbet вообще не верят в то, что действующий чемпион испытает хоть какие-то проблемы в Бохуме: П1 – 8.25, Х – 5.97, П2 – 1.34. А сам матч на стадионе "Воновия" букмекером № 1 в Казахстане ожидается "верховым": Тотал (2.5) мен – 2.9, Тотал (2.5) бол – 1.4.

Станьте очевидцем матча Греция – Казахстан! Выиграйте путевку на двоих в Афины, участвуя в акции "За наших в Грецию" от Olimpbet. Спешите, акция продлится до 28 февраля.

Серия А. 25-й тур. "Монца" – "Милан". 19 февраля, 01:45

Фото: оlimpbet.kz

Проводящая всего третий сезон в высшем свете итальянского футбола "Монца" уже зарекомендовала себя крепким середняком Серии А. На места в еврокубках клуб из одноименного города, правда, пока не претендует, но и в борьбе за выживание не участвует.

По итогам 24-х туров "бьянкоросси" занимают 11-ю позицию, имея в своем активе трехматчевую беспроигрышную серию. Но вот продлить ее команде Раффаэле Палладино буден невероятно тяжело, ведь ближайший соперник сам не знает поражений на протяжении девяти игр чемпионата.

В последний раз "Милан" уходил с поля поверженным еще в прошлом году, уступив 9 декабря в гостях "Аталанте" 2:3. "Россонери" вплотную приблизились к идущему в таблице вторым "Ювентусу" и сделают все возможное, чтобы обогнать сбавивших обороты туринцев.

"Монца" для "россонери" – соперник весьма удобный, за всю их более чем вековую историю противостояния миланцы проиграли ей всего однажды, в далеком 1964-м году в первом раунде Кубка Италии. А в рамках чемпионата даже никогда не позволяли зацепиться хотя бы за ничью.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что и в ближайшей встрече этих команд "Милан" будет однозначным фаворитом: П1 – 4.43, Х – 3.69, П2 – 1.82. При этом самый популярный букмекер страны не уверен, что команды общими усилиями пробьют "верх": Тот (2.5) М – 1.88, Б – 1.93.

А трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.