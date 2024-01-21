Казахстанские стрелки завоевали серебро на чемпионате Азии

Казахстанские стрелки завоевали очередную медаль чемпионата Азии по стендовой стрельбе, сообщает Zakon.kz.

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В столице Кувейта – Эль-Кувейте подходит к завершению лицензионный чемпионат Азии по стендовой стрельбе.



"В предпоследний соревновательный день казахстанские стрелки пополнили копилку сборной серебряной медалью. В смешанных командных состязаниях упражнения "скит" Асем Орынбай и Эдуард Ещенко, уступив в финале китайцам, заняли второе место", – сообщил Комитет по делам спорта и физической культуры.

Всего в соревнованиях принимают участие более 350 спортсменов из 35 стран желтого континента. Честь Казахстана защищают 18 стрелков.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Казахстана выиграла пять золотых медалей на турнире по боксу в Венгрии.