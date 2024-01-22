Мадридский "Реал" обыграл "Альмерию" счетом 3:2

Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Альмерию" в матче 21-го тура испанской ла лиги, сообщает Zakon.kz.

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В первом тайме преимущество захватила "Альмерия". Гости благодаря голам Ларджи Рамазани и Эдгара Гонсалеса вели со счетом 2:0. Но уже во втором тайме мадридский "Реал" отыграл два мяча после точных ударов в ворота Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора. На 78-й минуте Беллингем вывел мадридцев вперед, но гол отменили после просмотра видеоповтора. На 90+9-й минуте победный мяч "Реала" забил Дани Карвахаль.





"Реал" благодаря победе теперь находится на первом месте в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что мадридский футбольный клуб "Реал" проиграл впервые с 24 сентября 2023 года землякам из команды "Атлетико". "Атлетико" в 1/8 финала Кубка Испании обыграли "Реал" со счетом 4:2.