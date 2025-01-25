Ла Лига: Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Вальядолид"

Состоялся матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Вальядолид" и мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на стадионе "Мунисипаль Хосе Соррилья" в Вальядолиде и завершилась победой гостей со счетом 0:3.

На 30-й минуте нападающий "Реала" Килиан Мбаппе открыл игру, ему ассистировал полузащитник Джуд Беллингем. На 57-й минуте Мбаппе увеличил преимущество своей команды.

На 90+1-й минуте Килиан довел счет до разгромного, реализовав пенальти – 3:0. Так Килиан оформил в этом матче хет-трик.

Теперь турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский "Реал" (49).

Ранее стало известно, что "Милан" пригласил в свои ряды ведущего защитника "Манчестер Сити".

