Ла Лига: Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Вальядолид"
Фото: Instagram/k.mbappe
Состоялся матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Вальядолид" и мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.
Игра прошла на стадионе "Мунисипаль Хосе Соррилья" в Вальядолиде и завершилась победой гостей со счетом 0:3.
На 30-й минуте нападающий "Реала" Килиан Мбаппе открыл игру, ему ассистировал полузащитник Джуд Беллингем. На 57-й минуте Мбаппе увеличил преимущество своей команды.
На 90+1-й минуте Килиан довел счет до разгромного, реализовав пенальти – 3:0. Так Килиан оформил в этом матче хет-трик.
Теперь турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский "Реал" (49).
Ранее стало известно, что "Милан" пригласил в свои ряды ведущего защитника "Манчестер Сити".
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript