#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
517.84
543.11
5.28
Спорт

Ла Лига: Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Вальядолид"

Мбаппе помог &quot;Реалу&quot; обыграть &quot;Вальядолид&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 04:40 Фото: Instagram/k.mbappe
Состоялся матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Вальядолид" и мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на стадионе "Мунисипаль Хосе Соррилья" в Вальядолиде и завершилась победой гостей со счетом 0:3.

На 30-й минуте нападающий "Реала" Килиан Мбаппе открыл игру, ему ассистировал полузащитник Джуд Беллингем. На 57-й минуте Мбаппе увеличил преимущество своей команды.

На 90+1-й минуте Килиан довел счет до разгромного, реализовав пенальти – 3:0. Так Килиан оформил в этом матче хет-трик.

Теперь турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский "Реал" (49).

Ранее стало известно, что "Милан" пригласил в свои ряды ведущего защитника "Манчестер Сити".

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею-2025: Казахстан разгромил Нидерланды
Спорт
01:10, 26 января 2025
Чемпионат мира по хоккею-2025: Казахстан разгромил Нидерланды
Казахстан завоевал две медали на мировом турнире по легкой атлетике в Астане
Спорт
22:41, 25 января 2025
Казахстан завоевал две медали на мировом турнире по легкой атлетике в Астане
"Милан" пригласил в свои ряды ведущего защитника "Манчестер Сити"
Спорт
09:54, 25 января 2025
"Милан" пригласил в свои ряды ведущего защитника "Манчестер Сити"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: