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ФК "Реал" первым одержал тысячу побед в Ла Лиге на своей арене

Футбол Рекорд 1000 побед Фото: Instagram/realmadrid
Знаменитый испанский футбольный клуб "Реал" установил рекорд, одержав юбилейную тысячную победу на родном стадионе "Сантьяго Бернабеу" в ходе игр Ла Лиги, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Карло Анчелотти установили рекорд после волевой победы над "Альмерией" со счетом 3:2 в рамках 21-го тура чемпионата Испании. "Галактикос" проигрывали после первого тайма 0:2, при этом не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Однако после перерыва "сливочные" показали настоящую чемпионскую игру. Сначала они восстановили равновесие, а затем вырвали победу на 99-й минуте благодаря точному удару защитника Даниэля Карвахаля.

 

Для королевского клуба этот успех стал 1000-м по счету на стадионе "Сантьяго Бернабеу" после сыгранных 1297 матчей в рамках Ла Лиги.

За "Реалом" следует "Валенсия", которая выиграла 906 игр у себя на "Месталье". Призовую тройку замыкает "Барселона", в активе которой 889 побед на "Камп Ноу".

Команда Анчелотти не проиграла в Ла Лиге 14 матчей подряд. Единственное поражение ей в нынешнем турнире нанес "Атлетико" в сентябре 2023 года. За это время "Реал" одержал 11 побед и три раза сыграл вничью.


Между тем "Жирона" осталась на первом месте турнирной таблицы испанского первенства, крупно обыграв в отчетном туре "Севилью" со счетом 5:1. Успех победителям гарантировал хет-трик в исполнении украинца Артема Довбика.

В активе лидера 52 очка, далее идет "Реал", отставая на одно очко, на третьей строчке "Барселона" (44). Преследователи "Жироны" имеют по одной игре в запасе.

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