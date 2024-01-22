ФК "Реал" первым одержал тысячу побед в Ла Лиге на своей арене
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Подопечные Карло Анчелотти установили рекорд после волевой победы над "Альмерией" со счетом 3:2 в рамках 21-го тура чемпионата Испании. "Галактикос" проигрывали после первого тайма 0:2, при этом не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.
Однако после перерыва "сливочные" показали настоящую чемпионскую игру. Сначала они восстановили равновесие, а затем вырвали победу на 99-й минуте благодаря точному удару защитника Даниэля Карвахаля.
Для королевского клуба этот успех стал 1000-м по счету на стадионе "Сантьяго Бернабеу" после сыгранных 1297 матчей в рамках Ла Лиги.
Equipos que han ganado más partidos en un estadio en la historia de Primera:— Pedro Martin (@pedritonumeros) January 21, 2024
1.000 Madrid en el Bernabéu (de 1.297)
906 Valencia en Mestalla (de 1.455)
889 Barça en el Camp Nou (de 1.175)
823 Athletic en el viejo San Mamés (de 1.301)
За "Реалом" следует "Валенсия", которая выиграла 906 игр у себя на "Месталье". Призовую тройку замыкает "Барселона", в активе которой 889 побед на "Камп Ноу".
Команда Анчелотти не проиграла в Ла Лиге 14 матчей подряд. Единственное поражение ей в нынешнем турнире нанес "Атлетико" в сентябре 2023 года. За это время "Реал" одержал 11 побед и три раза сыграл вничью.
Между тем "Жирона" осталась на первом месте турнирной таблицы испанского первенства, крупно обыграв в отчетном туре "Севилью" со счетом 5:1. Успех победителям гарантировал хет-трик в исполнении украинца Артема Довбика.
В активе лидера 52 очка, далее идет "Реал", отставая на одно очко, на третьей строчке "Барселона" (44). Преследователи "Жироны" имеют по одной игре в запасе.