Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мадридский "Реал" обыграл "Альмерию" со счетом 3:2

Мадридский "Реал" обыграл "Альмерию" счетом 3:2 Фото: instagram/realmadrid
Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Альмерию" в матче 21-го тура испанской ла лиги, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

В первом тайме преимущество захватила "Альмерия". Гости благодаря голам Ларджи Рамазани и Эдгара Гонсалеса вели со счетом 2:0. Но уже во втором тайме мадридский "Реал" отыграл два мяча после точных ударов в ворота Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора. На 78-й минуте Беллингем вывел мадридцев вперед, но гол отменили после просмотра видеоповтора. На 90+9-й минуте победный мяч "Реала" забил Дани Карвахаль.


"Реал" благодаря победе теперь находится на первом месте в чемпионате Испании. 

Ранее сообщалось, что мадридский футбольный клуб "Реал" проиграл впервые с 24 сентября 2023 года землякам из команды "Атлетико". "Атлетико" в 1/8 финала Кубка Испании обыграли "Реал" со счетом 4:2.

Читайте также

Казахстанские стрелки завоевали серебро на чемпионате Азии
Казахстанские стрелки завоевали серебро на чемпионате Азии
Мужская сборная Казахстана выиграла пять золотых медалей на турнире в Венгрии
Мужская сборная Казахстана выиграла пять золотых медалей на турнире по боксу в Венгрии
Криштиану Роналду раскритиковал премию "Золотой мяч"
Криштиану Роналду раскритиковал премию "Золотой мяч"
Диана Абдуллаева
Испания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов
комплексы Искандер
Ситуация в Украине: Минск получил от РФ комплексы "Искандер", в ВСУ опасаются завозить истребители F-16
Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы
Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
Астролог рассказал, кого захлестнет удача в феврале
Астролог рассказал, кого захлестнет удача в феврале
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: