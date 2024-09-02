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Мбаппе забил первые два мяча в Ла Лиге и принес победу "Реалу"

Футбол Дубль Реал, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 10:27 Фото: Instagram/realmadrid
Звездный французский новичок мадридского футбольного клуба "Реал" Килиан Мбаппе записал на свой счет первый дубль в испанском первенстве. Это первые мячи форварда в Ла Лиге, сообщает Zakon.kz.

Данное событие произошло в рамках четвертого тура Ла Лиги, когда "сливочные" принимали дома "Бетис" и обыграли соперника со счетом 2:0.

Мбаппе открыл счет на 67-й минуте поединка – это был его первый гол за "Реал" в Ла Лиге. Спустя девять минут француз удачно использовал пенальти.

"Чудесный момент, надеялся забить на этом легендарном стадионе, лучшем в мире, но важнее всего победа. Чувствую себя отлично, счастлив, люди окружили меня заботой, я чувствовал это и тогда, когда не забивал. Люди в клубе и фанаты были рядом, они вселили в меня уверенность, чтобы я отдавал все силы ради этого клуба. Быть здесь – это мечта. Надеюсь, что буду забивать больше и снова получать овации".Килиан Мбаппе

Для Килиана это четвертый проведенный матч в рамках чемпионата Испании. Ранее он забил один гол за "Галактикос" в игре с "Аталантой" за Суперкубок Европы – 2024.

После успеха над "Бетисом" королевский клуб (восемь баллов) поднялся на вторую строчку в Ла Лиге и отстает от "Барселоны" на четыре очка.

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