"Барыс" продолжает борьбу за плей-офф
Фото: Olimbet
Очередной матч казахстанской команды в КХЛ – в раскладах Olimpbet.
"Барыс" (Астана) – "Автомобилист" (Екатеринбург). 22 января, 19:30 (время Астаны)
Уральцы ведут ожесточенную борьбу с "Ладой", "Трактором" и "Ак Барсом" за четвертую строчку в итоговой таблице конференции – последнюю, которая дает преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина.
"Барыс" же, даже получив неожиданный подарок от КХЛ в виде четырехочкового штрафа, выписанного "Сибири", не спешит зацепиться за зону плей-офф. Уступив в предыдущем матче ЦСКА (2:5), казахстанцы, понятное дело, не смогли приблизиться к заветной восьмой строчке Востока.
Впрочем, "Автомобилист" свою последнюю встречу в "регулярке" тоже проиграл, и также в родных стенах с дефицитом в три шайбы, но "всухую" – "Северстали" 0:3.
Кому из соперников удастся реабилитироваться? С одной стороны, команда Олега Болякина играет на своем льду, к тому же не так давно астанчане уже брали верх над коллективом Николая Заварухина, причем на его территории.
Однако если взглянуть на турнирную таблицу, то в ней между противниками настоящая пропасть: команды разделяют 22 очка, и эта разница отнюдь не в пользу клуба из столицы Казахстана.
Вот и эксперты Olimpbet видят в гостях с Урала явных фаворитов ближайшей встречи. Победитель матча: "Барыс" – 2.43, "Автомобилист" – 1.55. При этом, по мнению самого популярного букмекера страны, велика вероятность, что красный свет за воротами зажжется не менее пяти раз: Тот (4.5) М – 2.06, Б – 1.71.
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Фото: Olimbet
"Трактор" (Челябинск) – "Сибирь" (Новосибирск). 22 января, 20:00
"Снеговики", несмотря на наказание от лиги, по-прежнему имеют вполне осязаемые шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина. Правда, теперь для "Сибири" огромную важность имеет буквально каждое набранное очко.
Что касается "белых медведей", то вопрос с их попаданием в плей-офф не стоит. Однако им наверняка хочется финишировать в таблице конференции как можно выше, чтобы быть сеяными на Востоке.
Конечно, мотивация у "Сибири" заметно выше, чем у "Трактора", но статистика явно не пользу новосибирцев, проигравших челябинцам четырежды кряду. Причем три из этих поражения пришлись уже на сезон-2023/24.
И сейчас аналитики Olimpbet полагают, что у команды Алексея Заварухина предпосылок для успеха заметно больше, чем у коллектива Сергея Кривокрасова. Победитель матча: "Трактор" – 1.49, "Сибирь" – 2.59. А вероятность дополнительного времени в челябинской встрече букмекером № 1 в Казахстане оценивается кэфом 4.
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