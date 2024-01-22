Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Барыс" продолжает борьбу за плей-офф

"Барыс" продолжает борьбу за плей-офф Фото: Olimbet
Очередной матч казахстанской команды в КХЛ – в раскладах Olimpbet.
"Барыс" (Астана) – "Автомобилист" (Екатеринбург). 22 января, 19:30 (время Астаны)

Уральцы ведут ожесточенную борьбу с "Ладой", "Трактором" и "Ак Барсом" за четвертую строчку в итоговой таблице конференции – последнюю, которая дает преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина.

"Барыс" же, даже получив неожиданный подарок от КХЛ в виде четырехочкового штрафа, выписанного "Сибири", не спешит зацепиться за зону плей-офф. Уступив в предыдущем матче ЦСКА (2:5), казахстанцы, понятное дело, не смогли приблизиться к заветной восьмой строчке Востока.

Впрочем, "Автомобилист" свою последнюю встречу в "регулярке" тоже проиграл, и также в родных стенах с дефицитом в три шайбы, но "всухую" – "Северстали" 0:3.

Кому из соперников удастся реабилитироваться? С одной стороны, команда Олега Болякина играет на своем льду, к тому же не так давно астанчане уже брали верх над коллективом Николая Заварухина, причем на его территории.

Однако если взглянуть на турнирную таблицу, то в ней между противниками настоящая пропасть: команды разделяют 22 очка, и эта разница отнюдь не в пользу клуба из столицы Казахстана.

Вот и эксперты Olimpbet видят в гостях с Урала явных фаворитов ближайшей встречи. Победитель матча: "Барыс" – 2.43, "Автомобилист" – 1.55. При этом, по мнению самого популярного букмекера страны, велика вероятность, что красный свет за воротами зажжется не менее пяти раз: Тот (4.5) М – 2.06, Б – 1.71.
Поездку на финал ATP в Турине и тысячи других призов подарит теннисным болельщикам букмекер №1 в Казахстане Olimpbet. Делайте прогнозы на события турниров Большого шлема и участвуйте в акции Grand Slam Challenge!

Фото: Olimbet

"Трактор" (Челябинск) – "Сибирь" (Новосибирск). 22 января, 20:00

"Снеговики", несмотря на наказание от лиги, по-прежнему имеют вполне осязаемые шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина. Правда, теперь для "Сибири" огромную важность имеет буквально каждое набранное очко.

Что касается "белых медведей", то вопрос с их попаданием в плей-офф не стоит. Однако им наверняка хочется финишировать в таблице конференции как можно выше, чтобы быть сеяными на Востоке.

Конечно, мотивация у "Сибири" заметно выше, чем у "Трактора", но статистика явно не пользу новосибирцев, проигравших челябинцам четырежды кряду. Причем три из этих поражения пришлись уже на сезон-2023/24.

И сейчас аналитики Olimpbet полагают, что у команды Алексея Заварухина предпосылок для успеха заметно больше, чем у коллектива Сергея Кривокрасова. Победитель матча: "Трактор" – 1.49, "Сибирь" – 2.59. А вероятность дополнительного времени в челябинской встрече букмекером № 1 в Казахстане оценивается кэфом 4.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.

Читайте также

Казахстанские комментаторы высказались об игре "Барыса" и шансах на плей-офф
Казахстанские комментаторы высказались об игре "Барыса" и шансах на плей-офф
Сестра Шавката Рахмонова поделилась радостным событием
Сестра Шавката Рахмонова поделилась радостным событием
Футбол Успехи 2023 год
Криштиану Роналду перечислил свои личные достижения за 2023 год
Айсулу Омарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три привычки для долголетия
Три привычки для долголетия
Измения правила пенсионных выплат
В Казахстане изменились правила пенсионных выплат
Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы
Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: