"Барыс" продолжает борьбу за плей-офф

"Барыс" (Астана) – "Автомобилист" (Екатеринбург). 22 января, 19:30 (время Астаны)





Уральцы ведут ожесточенную борьбу с "Ладой", "Трактором" и "Ак Барсом" за четвертую строчку в итоговой таблице конференции – последнюю, которая дает преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина.





"Барыс" же, даже получив неожиданный подарок от КХЛ в виде четырехочкового штрафа, выписанного "Сибири", не спешит зацепиться за зону плей-офф. Уступив в предыдущем матче ЦСКА (2:5), казахстанцы, понятное дело, не смогли приблизиться к заветной восьмой строчке Востока.





Впрочем, "Автомобилист" свою последнюю встречу в "регулярке" тоже проиграл, и также в родных стенах с дефицитом в три шайбы, но "всухую" – "Северстали" 0:3.





Кому из соперников удастся реабилитироваться? С одной стороны, команда Олега Болякина играет на своем льду, к тому же не так давно астанчане уже брали верх над коллективом Николая Заварухина, причем на его территории.





Однако если взглянуть на турнирную таблицу, то в ней между противниками настоящая пропасть: команды разделяют 22 очка, и эта разница отнюдь не в пользу клуба из столицы Казахстана.





Вот и эксперты Olimpbet видят в гостях с Урала явных фаворитов ближайшей встречи. Победитель матча: "Барыс" – 2.43, "Автомобилист" – 1.55 . При этом, по мнению самого популярного букмекера страны, велика вероятность, что красный свет за воротами зажжется не менее пяти раз: Тот (4.5) М – 2.06, Б – 1.71.