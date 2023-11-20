Визит "Барыса" на Волгу и "армейское" дерби на берегах Невы

Самые интересные матчи понедельника в КХЛ – в раскладах Olimpbet, сообщает Zakon.kz.

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Барыс" (Астана). 20 ноября, 22:30 (время Астаны)



Хотя нижегородцы и немного сдали после неимоверно резвого старта регулярного первенства, они по-прежнему уверенно идут в зоне плей-офф Западной конференции. Так что нет никаких сомнений, что "Торпедо" примет участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

В отличие от "Барыса", чье положение в турнирной таблице Востока близко к удручающему. После двух подряд поражений с одинаковым счетом 0:2 (от "Трактора" и "Металлурга") отставание казахстанской команды от кубковой восьмерки увеличилось до восьми очков.

Между тем, ближайшую встречу "барсам" предстоит провести против соперника, которому они уже проиграли в текущем сезоне, причем на своем льду – 29 октября в Астане (1:2). Правда, в Нижнем Новгороде "Барыс" противостоит волжанам достаточно неплохо, выиграв в гостях у "Торпедо" два из трех последних матчей.

Но сейчас эксперты Olimpbet почти не верят в благоприятный исход для команды Галыма Мамбеталиева. Победитель матча: "Торпедо" – 1.35, "Барыс" – 3.18. А вероятность дополнительного времени самый надежный букмекер Казахстана оценивает кэфом 4.68.

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СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). 20 ноября, 22:30





Фото: Olimpbet

Ко второй дуэли сезона "армейские" коллективы подходят соседями по таблице, набрав одинаковое количество очков при равном числе проведенных матчей. Правда, делят между собой СКА и ЦСКА далеко не те места, на которых их привыкли видеть любители хоккея – пятую и шестую позиции в Западной конференции КХЛ.



Однако последние игры московских и питерских одноклубников внушают оптимизм их болельщикам: команда Сергея Федорова выиграла три встречи кряду, а победная серия коллектива Романа Ротенберга достигла уже пятиматчевой отметки.

Теперь же кто-то из них точно очки потеряет. Учитывая, что СКА уже имеет победный опыт в противостоянии с ЦСКА в текущей "регулярке", да еще и принимает москвичей в Санкт-Петербурге, пожалуй, клуб с берегов Невы можно считать фаворитом "армейского" дерби.

Вот и аналитики Olimpbet ожидаемо полагают, что у хозяев шансов на выигрыш больше, чем у гостей. Победитель матча: СКА – 1.77, ЦСКА – 2.03. А наиболее вероятный счет встречи, по мнению самого популярного букмекера страны, победа питерцев 3:2 с кэфом 15.25.

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