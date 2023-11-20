Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Визит "Барыса" на Волгу и "армейское" дерби на берегах Невы

КХЛ коэффициенты Фото: Olimpbet
Самые интересные матчи понедельника в КХЛ – в раскладах Olimpbet, сообщает Zakon.kz.

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Барыс" (Астана). 20 ноября, 22:30 (время Астаны)

Хотя нижегородцы и немного сдали после неимоверно резвого старта регулярного первенства, они по-прежнему уверенно идут в зоне плей-офф Западной конференции. Так что нет никаких сомнений, что "Торпедо" примет участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

В отличие от "Барыса", чье положение в турнирной таблице Востока близко к удручающему. После двух подряд поражений с одинаковым счетом 0:2 (от "Трактора" и "Металлурга") отставание казахстанской команды от кубковой восьмерки увеличилось до восьми очков.

Между тем, ближайшую встречу "барсам" предстоит провести против соперника, которому они уже проиграли в текущем сезоне, причем на своем льду – 29 октября в Астане (1:2). Правда, в Нижнем Новгороде "Барыс" противостоит волжанам достаточно неплохо, выиграв в гостях у "Торпедо" два из трех последних матчей.

Но сейчас эксперты Olimpbet почти не верят в благоприятный исход для команды Галыма Мамбеталиева. Победитель матча: "Торпедо" – 1.35, "Барыс" – 3.18. А вероятность дополнительного времени самый надежный букмекер Казахстана оценивает кэфом 4.68.

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам казахстанский букмекер №1. Успейте принять участие в акции "Көп рақмет" от Olimpbet с 15 ноября по 27 декабря 2023 года!

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). 20 ноября, 22:30


Хоккей

Фото: Olimpbet

Ко второй дуэли сезона "армейские" коллективы подходят соседями по таблице, набрав одинаковое количество очков при равном числе проведенных матчей. Правда, делят между собой СКА и ЦСКА далеко не те места, на которых их привыкли видеть любители хоккея – пятую и шестую позиции в Западной конференции КХЛ.

Однако последние игры московских и питерских одноклубников внушают оптимизм их болельщикам: команда Сергея Федорова выиграла три встречи кряду, а победная серия коллектива Романа Ротенберга достигла уже пятиматчевой отметки.

Теперь же кто-то из них точно очки потеряет. Учитывая, что СКА уже имеет победный опыт в противостоянии с ЦСКА в текущей "регулярке", да еще и принимает москвичей в Санкт-Петербурге, пожалуй, клуб с берегов Невы можно считать фаворитом "армейского" дерби.

Вот и аналитики Olimpbet ожидаемо полагают, что у хозяев шансов на выигрыш больше, чем у гостей. Победитель матча: СКА – 1.77, ЦСКА – 2.03. А наиболее вероятный счет встречи, по мнению самого популярного букмекера страны, победа питерцев 3:2 с кэфом 15.25.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Читайте также

Матч Евро-2024
Расклады на главный матч в истории сборной Казахстана
Вратарь сборной Словении стоит дороже всей казахстанской сборной
Вратарь команды Словении дороже всей футбольной сборной Казахстана
Министр спорта обратился к сборной Казахстана перед важным матчем со Словенией
Министр спорта обратился к сборной Казахстана перед важным матчем со Словенией
Данияр Кунафин
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Брюс Уиллис показал новые фото с Деми Мур
Брюс Уиллис показал новые фото с Деми Мур
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Внимание, солнечная атака: пятидневная магнитная буря настигнет землян
Внимание, солнечная атака: началась пятидневная магнитная буря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления