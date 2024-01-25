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Цена ФК "Интер Майами" с приходом Месси выросла на 1 млрд долларов

Футбол Доход Интер 1 млрд Фото: Instagram/intermiamicf
Участие аргентинской футбольной звезды Лионеля Месси в играх МЛС положительно отразилось на финансовом состоянии клуба "Интер Майами". Стоимость команды выросла на 74%, и достигла 1,02 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует Sportico, доходы клубов МЛС за последний год возросли примерно на 2 миллиарда долларов. Главной причиной данных финансовых изменений объясняется появлением аргентинского форварда Лионеля Месси в команде "Интер Майами", а также увеличением количества игр с образованием нового клуба "Сент-Луис Сити".

Как подсчитано экспертами, приход Месси позволил "Майами" заработать 127 млн долларов. А годом ранее эта сумма была в районе 55 млн. 

Плюс к этому, у клуба из Флориды отмечен резкий подъем оценочной стоимости за последний год на 74%. Сейчас стоимость "Интер Майами" оценивают в 1,02 млрд долларов.

Наряду с командой Месси еще три американских клуба имеют цену в районе 1 млрд и больше. К ним относят "Лос-Анджелес" (1,15 млрд), "Атланта Юнайтед" (1,05 млрд) и "Лос-Анджелес Гэлакси" (1 млрд).

Тем временем, сам Лионель Месси и его коллеги готовятся к новому сезону. В ходе своей подготовки "Майами" 1 февраля сыграет товарищеский матч на выезде с коллективом Криштиану Роналду – "Аль-Насром". 

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