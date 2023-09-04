Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Две передачи Месси помогли "Интер Майами" обыграть чемпиона МЛС

Месси в очередной раз принес победу "Интер Майами" Фото: Instagram/intermiamicf
Аргентинская звезда футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси обеспечил очередную победу своей команде. "Интер Майами" обыграл в гостях действующего чемпиона МЛС – "Лос-Анджелес" – со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Встреча между "Лос-Анджелес" и "Майами" прошла в рамках очередного тура Суперлиги МЛС (США и Канады). Матч стал самым дорогим в истории североамериканского футбола. Счет на 17-й минуте открыл игрок гостей Факундо Фариас.  

Затем свою лепту в победу внес лидер и капитан "Интер Майами" Лионель Месси. Сначала он отдал голевой пас Жорди Альба.

Затем, за три минуты до финального свистка, аргентинец дал возможность отличиться Леонардо Кампане, который довел результат до 3:0.

Хозяева поля смогли забить гол престижа в самом конце встречи благодаря удачному удару Райана Холлингсхеда.

Таким образом, команда Месси обыграла "Лос-Анджелес", чемпиона прошлого сезона. Несмотря на эту победу, клуб из Майами в регулярном чемпионате занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 25 очков после 25 матчей. Следующую игру "Майами" проводит на своей арене, 10 сентября команда принимает "Спортинг КС".

Читайте также

Казахстанцы стали лучшими на ЧМ-2023 по армрестлингу

Самый дорогой футболист Казахстана получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции

Роналду забил юбилейный гол за карьеру

Куандык Шынасилов
Месси Лионель
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Токаев поручил навести порядок в антимонопольной сфере
Покончить с "карманными" товарными биржами поручил Касым-Жомарт Токаев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления