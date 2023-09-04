Две передачи Месси помогли "Интер Майами" обыграть чемпиона МЛС

Аргентинская звезда футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси обеспечил очередную победу своей команде. "Интер Майами" обыграл в гостях действующего чемпиона МЛС – "Лос-Анджелес" – со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

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Встреча между "Лос-Анджелес" и "Майами" прошла в рамках очередного тура Суперлиги МЛС (США и Канады). Матч стал самым дорогим в истории североамериканского футбола. Счет на 17-й минуте открыл игрок гостей Факундо Фариас.



Затем свою лепту в победу внес лидер и капитан "Интер Майами" Лионель Месси. Сначала он отдал голевой пас Жорди Альба.

Затем, за три минуты до финального свистка, аргентинец дал возможность отличиться Леонардо Кампане, который довел результат до 3:0.

Хозяева поля смогли забить гол престижа в самом конце встречи благодаря удачному удару Райана Холлингсхеда.

Таким образом, команда Месси обыграла "Лос-Анджелес", чемпиона прошлого сезона. Несмотря на эту победу, клуб из Майами в регулярном чемпионате занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 25 очков после 25 матчей. Следующую игру "Майами" проводит на своей арене, 10 сентября команда принимает "Спортинг КС".