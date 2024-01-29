Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Тренер "Барселоны" Хави объяснил причину ухода из команды

Тренер "Барселоны" Хави объяснил решение об уходе с поста Фото: Instagram/fcbarcelona
28 января главный тренер каталонского футбольного клуба "Барселона" Хави встретился со своими подопечными и объявил, что скоро покинет пост, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

По информации As, 44-летний специалист созвал пресс-конференцию, где лично встретился с игроками после крупного домашнего поражения от "Вильярреала" со счетом 3:5. Хави раскрыл причину будущего ухода из команды и поблагодарил футболистов.

"Я не мог дождаться, чтобы озвучить свое решение. Так будет лучше для всех: я буду свободен от нагрузок, а вы избавитесь от большого давления. Мы – семья. Еще есть время, чтобы сотворить историю. Уверен, мы можем удивить тех, кто в нас не верит". Хави, главный тренер "Барселоны"

Выслушав своего наставника, который чуть не прослезился, футболисты поаплодировали ему. Лидеры "Барсы" Роберт Левандовски, Гави и Жоау Канселу не сдержали слез во время речи Хави.


После домашнего поражения "Вильярреалу" каталонский коллектив все еще находится в призовой тройке турнирной таблицы Ла Лиги. В активе "Барсы" 44 очка и третье место, впереди "Реал" (54) и "Жирона" (52).  

Следующий матч команда Хави также проведет на своей арене, 31 января она примет "Осасуну".

Ранее стало известно, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп покинет клуб.

Читайте также

Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года
Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года
Чем завершится битва за лидерство в Западной конференции?
Чем завершится битва за лидерство в Западной конференции?
Футбол Список дорогих игроков
Известен список футбольной сборной из самых дорогих трансферов сезона
Куандык Шынасилов
Барселона ФК Роберт Левандовски
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Новая пятитысячная банкнота тенге: как отличить настоящую купюру от поддельной
Новая пятитысячная банкнота тенге: как отличить настоящую купюру от поддельной
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Когда у первоклассников дополнительные зимние каникулы
Сколько дней отдохнут казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: