Тренер "Барселоны" Хави объяснил причину ухода из команды

28 января главный тренер каталонского футбольного клуба "Барселона" Хави встретился со своими подопечными и объявил, что скоро покинет пост, сообщает Zakon.kz.

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По информации As, 44-летний специалист созвал пресс-конференцию, где лично встретился с игроками после крупного домашнего поражения от "Вильярреала" со счетом 3:5. Хави раскрыл причину будущего ухода из команды и поблагодарил футболистов.



"Я не мог дождаться, чтобы озвучить свое решение. Так будет лучше для всех: я буду свободен от нагрузок, а вы избавитесь от большого давления. Мы – семья. Еще есть время, чтобы сотворить историю. Уверен, мы можем удивить тех, кто в нас не верит". Хави, главный тренер "Барселоны"

Выслушав своего наставника, который чуть не прослезился, футболисты поаплодировали ему. Лидеры "Барсы" Роберт Левандовски, Гави и Жоау Канселу не сдержали слез во время речи Хави.





После домашнего поражения "Вильярреалу" каталонский коллектив все еще находится в призовой тройке турнирной таблицы Ла Лиги. В активе "Барсы" 44 очка и третье место, впереди "Реал" (54) и "Жирона" (52).

Следующий матч команда Хави также проведет на своей арене, 31 января она примет "Осасуну".

Ранее стало известно, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп покинет клуб.