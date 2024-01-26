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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп покинет клуб

Юрген Клопп объявил об уходе из "Ливерпуля" Фото: wikimedia
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что намерен уйти с должности после завершения нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

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Главный тренер ФК "Ливерпуль" Юрген Клопп объявил, что планирует покинуть клуб после завершения сезона. Он руководил командой с 2015 года.

Фрагмент интервью, в котором Клопп объявил о своем решении, опубликовали в официальном аккаунте "Ливерпуля" в соцсети X (Twitter). По словам тренера, уход с должности главного наставника команды было "невозможно спланировать и трудно достичь". Он подчеркнул, что всегда полностью посвящал себя работе, и у него буквально не оставалось времени на собственную жизнь.

"Я буквально не жил нормальной жизнью уже долгое время. И я не хочу ждать, пока я не буду слишком стар для нормальной жизни. Я должен хотя бы попытаться попробовать, каково это", – сказал Юрген Клопп.

Юрген Клопп руководил "Ливерпулем" с 2015 года. Он трижды вывел клуб в финал Лиги чемпионов (2018, 2019, 2022), в сезоне 2018/2019 годов помог "Ливерпулю" подняться на второе место в АПЛ, а в 2019-м – выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и первый для "Ливерпуля" Клубный чемпионат мира ФИФА. Клоппа дважды награждали почетным званием "Тренер года по версии ФИФА".

"Ливерпуль" по состоянию на начало 2024 года никому не проигрывал в течение трех месяцев.

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