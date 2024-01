Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп покинет клуб

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Главный тренер ФК "Ливерпуль" Юрген Клопп объявил, что планирует покинуть клуб после завершения сезона. Он руководил командой с 2015 года.

Фрагмент интервью, в котором Клопп объявил о своем решении, опубликовали в официальном аккаунте "Ливерпуля" в соцсети X (Twitter). По словам тренера, уход с должности главного наставника команды было "невозможно спланировать и трудно достичь". Он подчеркнул, что всегда полностью посвящал себя работе, и у него буквально не оставалось времени на собственную жизнь.

Watch or read our emotional interview with Jürgen Klopp in full as he discusses today’s news in detail and explains the reasons for his decision.