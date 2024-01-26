Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп покинет клуб

Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что намерен уйти с должности после завершения нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

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Главный тренер ФК "Ливерпуль" Юрген Клопп объявил, что планирует покинуть клуб после завершения сезона. Он руководил командой с 2015 года.

Фрагмент интервью, в котором Клопп объявил о своем решении, опубликовали в официальном аккаунте "Ливерпуля" в соцсети X (Twitter). По словам тренера, уход с должности главного наставника команды было "невозможно спланировать и трудно достичь". Он подчеркнул, что всегда полностью посвящал себя работе, и у него буквально не оставалось времени на собственную жизнь.

Watch or read our emotional interview with Jürgen Klopp in full as he discusses today’s news in detail and explains the reasons for his decision. — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

"Я буквально не жил нормальной жизнью уже долгое время. И я не хочу ждать, пока я не буду слишком стар для нормальной жизни. Я должен хотя бы попытаться попробовать, каково это", – сказал Юрген Клопп.

Юрген Клопп руководил "Ливерпулем" с 2015 года. Он трижды вывел клуб в финал Лиги чемпионов (2018, 2019, 2022), в сезоне 2018/2019 годов помог "Ливерпулю" подняться на второе место в АПЛ, а в 2019-м – выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и первый для "Ливерпуля" Клубный чемпионат мира ФИФА. Клоппа дважды награждали почетным званием "Тренер года по версии ФИФА".

"Ливерпуль" по состоянию на начало 2024 года никому не проигрывал в течение трех месяцев.