Фигуристка сменила гражданство на казахстанское и была изгнана своим тренером – СМИ

История перехода популярной фигуристки Софьи Самоделкиной к новому тренеру Евгению Плющенко обрастает интригующими подробностями, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Вчера стало известно, что получившая казахстанское гражданство фигуристка из России Софья Самоделкина перешла в группу к Евгению Плющенко.

До сезона-2022/23 Самоделкина тренировалась у Сергея Давыдова, а потом перешла в группу Светланы Соколовской. В августе 2023-го фигуристка получила гражданство Казахстана.

Журналист Елена Вайцеховская в материале для RT сообщила, что после смены гражданства Самоделкину фактически изгнали из команды Соколовской.

"Наставница могла охладеть к спортсменке, когда поняла, что не справляется с задачей провести девушку через пубертат. И как только в группе стало известно, что фигуристка ищет варианты с тренировками (возможно, в другой стране и у более заинтересованного в ней тренера), из группы ее просто выгнали. Так, по крайней мере, изложил ситуацию источник, на глазах которого разворачивался весь сюжет". Елена Вайцеховская

Серебряный призер чемпионата мира-2012 россиянка Алена Леонова считает, что в переходе Самоделкиной к Плющенко есть "юношеский максимализм".

"Саша Трусова пропускает сезон, и у Софьи сейчас все карты на руках. Сейчас могли бы вместе с ней больше заниматься, поэтому, на мой взгляд, это очень странное решение. А у Плющенко конкуренция гораздо больше и сильнее. Я не знаю, чем Софья руководствовалась. Мне кажется, что когда ты один у тренера, то внимания получаешь больше, и это гораздо более продуктивно, чем когда у тренера конвейер спортсменов". Алена Леонова

Ранее мы рассказали о неожиданном повороте в допинговом деле звездной российской фигуристки.