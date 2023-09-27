Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Фигуристка сменила гражданство на казахстанское и была изгнана своим тренером – СМИ

Сменившая гражданство на казахстанское фигуристка будет тренироваться у Плющенко Фото: Instagram/sofyasamodelkina
История перехода популярной фигуристки Софьи Самоделкиной к новому тренеру Евгению Плющенко обрастает интригующими подробностями, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Вчера стало известно, что получившая казахстанское гражданство фигуристка из России Софья Самоделкина перешла в группу к Евгению Плющенко.

До сезона-2022/23 Самоделкина тренировалась у Сергея Давыдова, а потом перешла в группу Светланы Соколовской. В августе 2023-го фигуристка получила гражданство Казахстана.

Журналист Елена Вайцеховская в материале для RT сообщила, что после смены гражданства Самоделкину фактически изгнали из команды Соколовской.

"Наставница могла охладеть к спортсменке, когда поняла, что не справляется с задачей провести девушку через пубертат. И как только в группе стало известно, что фигуристка ищет варианты с тренировками (возможно, в другой стране и у более заинтересованного в ней тренера), из группы ее просто выгнали. Так, по крайней мере, изложил ситуацию источник, на глазах которого разворачивался весь сюжет". Елена Вайцеховская

Серебряный призер чемпионата мира-2012 россиянка Алена Леонова считает, что в переходе Самоделкиной к Плющенко есть "юношеский максимализм".

"Саша Трусова пропускает сезон, и у Софьи сейчас все карты на руках. Сейчас могли бы вместе с ней больше заниматься, поэтому, на мой взгляд, это очень странное решение. А у Плющенко конкуренция гораздо больше и сильнее. Я не знаю, чем Софья руководствовалась. Мне кажется, что когда ты один у тренера, то внимания получаешь больше, и это гораздо более продуктивно, чем когда у тренера конвейер спортсменов".Алена Леонова

Ранее мы рассказали о неожиданном повороте в допинговом деле звездной российской фигуристки.

Читайте также

Игры претендентов на "золото" КПЛ – в раскладах Olimpbet
Игры претендентов на "золото" КПЛ – в раскладах Olimpbet
Асем Орынбай завоевала бронзу Азиады для сборной Казахстана
Копилку сборной Казахстана на Азиаде пополнила еще одна "бронза"
В Казнете появилось эмоциональное видео из раздевалки женской сборной по футболу
Женская сборная Казахстана опубликовала видео из раздевалки после первой победы за пять лет
Леонид Юрьев
Россия Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Цены на муку в Астане, Алматы, Кызылорде, Актобе и Шымкенте
Мука дорожает в Казахстане – обзор цен по регионам
Когда в Алматы включат отопление
Когда в Алматы включат отопление
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Казахстан Минтруда МЗП комментарий размер
Почему минимальная зарплата не может быть 300 тысяч тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления