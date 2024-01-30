На Кубке Азии по футболу определились еще два четвертьфиналиста

В Катаре состоялись матчи второго дня стадии плей-офф Кубка Азии по футболу, по итогам которых две сборные заработали путевки в четвертьфинал, сообщает Zakon.kz.

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Невероятный поединок в 1/8 финала турнира провела сборная Иордании, которая проигрывала Ираку на исходе основного времени со счетом 1:2. Однако в добавленное время иорданские футболисты сумели вырвать победу.

Сначала на пятой минуте овертайма равновесие восстановил Язан Аль-Араб, а спустя две минуты всех поверг в шок Низар Аль-Рашдан, который принес победу иорданской сборной.





Фото: Instagram/jordan.fa

Теперь за выход в полуфинал Иордания сразится с Таджикистаном, который до этого обыграл ОАЭ в серии пенальти – 5:3.

В другом матче игрового дня Катар одолел Палестину – 2:1. Еще одну путевку в четвертьфинал Кубка Азии 28 января завоевала команда Австралии, разгромившая Индонезию – 4:0.

В третий игровой день стадии плей-офф Кубка Азии (30 января) встретятся Узбекистан – Таиланд и Саудовская Аравия – Южная Корея.

18-й Кубок Азии проходит в Катаре. Чемпионский титул защищают хозяева турнира – сборная Катара. Изначально турнир должен был принимать Китай, но в мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за вспышки COVID-19.

Ранее Таджикистан впервые вышел в четвертьфинал Кубка Азии по футболу.