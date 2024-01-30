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"Манчестер Сити" получил очередную престижную футбольную премию

Манчестер Сити получил очередную престижную награду Фото: Instagram/mancity
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших команд мира, которые достигли наивысших достижений за прошедший 2023 год. Во главе рейтинга оказался английский "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

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"Горожане" в очередной раз доказали всему футбольному миру, что им нет равных на клубном уровне. И признание от IFFHS – дополнительное тому подтверждение. "Манчестер Сити", набрав 359 очков, оказался на первом месте списка лучших 700 команд планеты.

За подопечными Хосепа Гвардиолы следуют "Реал" (Испания, 332 очка), "Интер" (Италия, 289), "Аль-Ахли" (Египет, 275,5) и "ПСВ" (Нидерланды, 243,5).

Футбол Лучший клуб 2 место

Фото: Instagram/realmadrid

Что касается казахстанских футбольных клубов, то в список IFFHS сумела попасть только столичная "Астана". Серебряные призеры КПЛ-2023 удостоились 417-ой позиции (56,75 баллов) в рейтинге экспертов Международной федерации футбольной истории и статистики. Подопечные Григория Бабаяна годом ранее были на 378-ой строчке.  

В 2023 году "Манчестер Сити" добился исторического успеха, оформив футбольный "требл". Футболисты клуба выиграли АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов, а в конце года поставили жирную точку, став победителем клубного чемпионата мира. "Горожане" выиграли множество международных премий, большинство из которых досталось Гвардиоле (лучший тренер) и Эрлингу Холанду (лучший форвард).

Впрочем, привилегированный статус "Манчестер Сити" не помешал оштрафовать клуб за поведение его игроков в матче с "Тоттенхэмом".

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