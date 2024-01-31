Чем завершатся домашние матчи лидеров Английской Премьер-лиги?

31 января в 22-м туре АПЛ сыграют оба лидера чемпионата: "Ливерпуль" примет "Челси", а "Манчестер Сити" – "Бернли". Какие коэффициенты на эти игры дает Olimpbet?

АПЛ. 22-й тур. "Ливерпуль" – "Челси". 1 февраля, 02:15 (время Астаны)

Матч первого круга сезона-2023/24 в Премьер-лиге "красные" с "синими" провели в стартовом туре. Тогда соперники поделили очки, сыграв на "Стэмфорд Бридж" вничью 1:1. Но насколько же разным получилось их дальнейшее продвижение по дистанции чемпионата.

К встрече на "Энфилде" "Ливерпуль" подходит единоличным лидером АПЛ, тогда как "Челси" – середняком таблицы, с 17-ю баллами отставания от первого места. Правда, обе команды перед очной дуэлью 22-го тура имеют в активе серию из трех побед, но лондонцам из-за невнятно проведенной осенней части первенства это пока не сильно помогло улучшить свое положение.

Меньше чем через месяц, 25 февраля, "скаузеры" с "аристократами" сойдутся в финале Кубка Английской лиги, так что ближайший матч в чемпионате можно считать своего рода репетицией битвы за трофей. Кого же можно считать в нем фаворитом?

Примечательно, что семь предыдущих сражений между "Ливерпулем" и "Челси" завершились мирным исходом, правда, с учетом двух побед мерсисайдцев по пенальти в кубковых финалах. А последний матч этой пары, в котором был выявлен победитель, "красные" проиграли, причем на своем поле – случилось это четвертого марта 2021 года.

Но сейчас эксперты Olimpbet полагают, что у банды Юргена Клоппа есть отличные шансы одолеть не самого удобного противника, даже несмотря на травму своего лидера Мохамеда Салаха: П1 – 1.55, Х – 4.77, П2 – 5.56.

При этом букмекер № 1 в Казахстане ожидает, что матч на "Энфилде" с большой долей вероятности будет "верховым": Тотал (2.5) мен – 2.62, Тотал (2.5) бол – 1.45.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

"Манчестер Сити" – "Бернли". 1 февраля, 01:30

Фото: оlimpbet

"Горожане" свой матч 22-го тура начнут немного раньше главного конкурента, поэтому в случае победы над "бордовыми" минимум на тайм смогут выйти на первое место в Премьер-лиге. И такой исход более чем вероятен.

Одного беглого взгляда на таблицу будет достаточно, чтобы понять, насколько разного калибра эти соперники: "Манчестер Сити" ведет борьбу за титул, тогда как "Бернли" – один из основных кандидатов на вылет из АПЛ. Между ними зияет настоящая пропасть, измеряемая 31-м очком.

А если углубиться в статистику, то она еще более показательна: манкунианцы выиграли у ланкаширцев 12 матчей подряд, пропустив в них всего один мяч, забив при этом 43.

В общем, по всем раскладам команду Пепа Гвардиолы в ночь со среды на четверг ждет тренировка с повышенной ответственностью, без каких-либо опасений за результат. Правда, не стоит забывать, что месяц назад "горожане" потеряли очки в домашней встрече со скромным "Кристал Пэлас" (2:2), хотя вели по ходу матча с перевесом в два гола.

Однако аналитики Olimpbet практически не верят в новую осечку действующего чемпиона Англии и главного фаворита текущего сезона: П1 – 1.1, Х – 11, П2 – 26. И даже победа хозяев с разницей в шесть мячей имеет кэф ниже, чем исход, при котором гости просто не проиграют: Ф1 (-5.5) – 7.14 и Х2 – 7.75 соответственно.

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