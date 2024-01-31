Южная Корея впервые за 64 года попытается взять "золото" Кубка Азии

Двукратный победитель Кубка Азии по футболу, сборная Южной Кореи, стремится к очередному титулу спустя 64 года. Накануне на стадии 1/8 финала турнира корейцы сумели сломить сопротивление команды Саудовской Аравии в серии послематчевых пенальти, сообщает Zakon.kz.

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Судьба противостояния между Южной Кореей и Саудовской Аравией за выход в четвертьфинал Кубка Азии после ничьей 1:1 в основное время решалась в серии пенальти, где фортуна была на стороне подопечных Юргена Клинсманна – 4:2.

В другом поединке игрового дня 1/8 финала футболисты Узбекистана были сильнее представителей Таиланда со счетом 2:1.

Таким образом, к данному часу уже известны 6 команд, которые далее разыграют путевки в полуфинал Кубка Азии. Полный список четвертьфиналистов будет доступен ночью 31 января, когда встретятся Япония – Бахрейн и Иран – Сирия.

К данному моменту определены три пары, которые поспорят за выход в стадию 1/2 финала: Таджикистан – Иордания, Австралия – Южная Корея и Катар – Узбекистан.

Кубок Азии-2023 проходит на футбольных полях Катара, где состоялся ЧМ-2022.

