"Ливерпуль" вернул себе лидерство в чемпионате АПЛ

В заключительных матчах 31-го тура чемпионата Англии команда Юргена Клоппа без особых проблем на своем поле переиграла соперника. Авторами победных голов в составе "мерсисайдцев" стали Дарвин Нуньес, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо.

Тем самым "Ливерпуль" вернул себе первое месте в таблице АПЛ с активом в 70 очков. За ним следуют "канониры" (68) и "горожане" (67).

В другом интересном поединке отчетного тура "Челси" на "Стэмфорд Бридж" вырвал победу у "Манчестер Юнайтед" – 4:3 – благодаря хет-трику Коула Палмера. 21-летний полузащитник забил решающий свой мяч на 101-й минуте.

После этого успеха "аристократы" продлили серию без поражений до 6 игр: 4 победы и 2 ничьих. Здесь стоит отметить, что "Челси" обыграл "МЮ" в АПЛ впервые с 2017 года.

По итогам 31-го тура "Ливерпуль" не только вернул себе лидерство, но и встал во главе команд, которые забивают больше всех в АПЛ за последние 15 минут.

