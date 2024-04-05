Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Ливерпуль" вернул себе лидерство в чемпионате АПЛ

Футбол Лидер АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 10:09 Фото: Instagram/liverpoolfc
Футбольный клуб "Ливерпуль" вернулся на первое место в турнирной таблице английского первенства за восемь туров до окончания сезона, обыграв 4 апреля "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

В заключительных матчах 31-го тура чемпионата Англии команда Юргена Клоппа без особых проблем на своем поле переиграла соперника. Авторами победных голов в составе "мерсисайдцев" стали Дарвин Нуньес, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо.

Тем самым "Ливерпуль" вернул себе первое месте в таблице АПЛ с активом в 70 очков. За ним следуют "канониры" (68) и "горожане" (67).

В другом интересном поединке отчетного тура "Челси" на "Стэмфорд Бридж" вырвал победу у "Манчестер Юнайтед" – 4:3 – благодаря хет-трику Коула Палмера. 21-летний полузащитник забил решающий свой мяч на 101-й минуте.

После этого успеха "аристократы" продлили серию без поражений до 6 игр: 4 победы и 2 ничьих. Здесь стоит отметить, что "Челси" обыграл "МЮ" в АПЛ впервые с 2017 года.

По итогам 31-го тура "Ливерпуль" не только вернул себе лидерство, но и встал во главе команд, которые забивают больше всех в АПЛ за последние 15 минут.

В текущем сезоне английского чемпионата "красные" отправили в ворота соперников 26 голов в итоговые 15 минут матча. Это на 10 мячей больше, чем у конкурентов.

За 8 туров до конца Премьер-лиги на чемпионство реально претендуют три клуба. Это "Ливерпуль" с Мохамедом Салахом и "Арсенал" не имеющий поражений в последних 10 играх. А также лучший клуб мира "Манчестер Сити", у которого рекордом на днях отметился Фил Фоден.

В следующем туре АПЛ команду Клоппа ждет непростой соперник в лице "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" встретится с "Брайтоном", а коллектив Хосепа Гвардиолы поедет в гости к "Кристал Пэлас". Эти матчи пройдут 6-7 апреля.

Читайте также

Футбол
Фанаты избили футбольного тренера
Футбол Штраф Клуба
ФК "Трабзонспор" наказали за нападение фанатов на игроков "Фенербахче"
Куандык Шынасилов
Манчестер Юнайтед Манчестер сити Ливерпуль Мохаммед Салах Хосеп Гвардиола ФК Арсенал
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Токаев о пессимистических прогнозах: Нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации
Токаев озвучил пессимистический прогноз по паводкам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: