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Месси не спас "Интер Майами" от поражения в Кубке Эр-Рияда

Месси не спас Интер Майами от поражения в Саудовской Аравии Фото: Instagram/intermiamicf
Футбольный клуб "Интер Майами" в эти дни находится в Саудовской Аравии, где участвует в предсезонном Кубке Эр-Рияда. На старте турнира команда Лионеля Месси проиграла местному "Аль-Хилялю", несмотря на гол Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы клуба из Флориды, предсезонный товарищеский матч прошел в напряженной борьбе и завершился победой хозяев поля со счетом 4:3. У гостей отличились форвард Луис Суарес, капитан Лионель Месси и полузащитник Давид Руис. Игроки "Интер Майами" на этом матче с саудитами впервые надели недавно выпущенную клубную розовую форму 2024 года.


Товарищеский поединок проходил напряженно: успех сопутствовал то одной, то другой команде. Точку в этом противостоянии поставил на 88-й минуте бразильский нападающий "Аль-Хиляла" Малком, который подарил победу своему коллективу – 4:3.

Несмотря на это поражение, далее "Интер Майами" проведет еще один предсезонный матч. 1 февраля команда Лионеля Месси сразится с "Аль-Насром", честь которого защищает португалец Криштиану Роналду. Эта будет очередная битва двух знаменитостей мирового футбола.

Ранее стало известно, что стоимость ФК "Интер Майами" с приходом Месси выросла на 1 млрд долларов.

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