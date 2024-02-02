Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лидер сборной Казахстана по футболу подписал контракт с турецким клубом

Лидер сборной Казахстана по футболу подписал контракт с турецким клубом Фото: Instagram/AdsKulubu
Форвард столичной "Астаны" и сборной Казахстана Абат Айымбетов теперь будет играть в турецкой Высшей лиге. Футболист 1 февраля подписал соглашение с командой "Адана Демирспор", сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Информацию о переходе Айымбетова в турецкую Высшую лигу опубликовала пресс-служба ФК "Адана Демирспор" на своих страницах в социальных сетях. 28-летний форвард сборной Казахстана заключил контракт на полтора года с возможным продлением еще на один сезон.

Айымбетов будет вторым представителем казахстанского футбола в турецком чемпионате. Как известно, честь "Бешикташа" сейчас защищает еще один лидер казахстанской сборной Бахтиер Зайнутдинов.

"Адана Демирспор" сейчас располагается на восьмой строчке турнирной таблицы турецкого первенства, накопив 31 очко.

Пока не известно, когда состоится дебют нашего футболиста в новом чемпионате. Возможно, болельщики смогут увидеть его на поле уже в ближайшие выходные: 4 февраля "Адана Демирспор" в гостях встречается с "Пендикспором".

Ранее сообщалось, что Бахтиер Зайнутдинов одержал первую победу в Кубке Турции.

Читайте также

"Реал" выиграл шестой матч подряд и снова возглавил таблицу Ла Лиги
"Реал" выиграл шестой матч подряд и снова возглавил таблицу Ла Лиги
Футбол Победа Аль-Наср
"Аль-Наср" без Роналду "проехал" команду Месси "Интер Майами"
ставки на спорт
Сменится ли лидер чемпионата Испании?
Куандык Шынасилов
Абат Аймбетов Бахтиер Зайнутдинов
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение в Алматы, кто будет отвечать, если дома обрушатся
Землетрясение в Алматы: кто будет отвечать, если дома обрушатся
Апельсины или мандарины: что полезнее?
Апельсины или мандарины: что полезнее
остановить подачу газа
Остановить подачу газа в аул требуют жители Туркестанской области
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: