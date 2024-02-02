Лидер сборной Казахстана по футболу подписал контракт с турецким клубом

Форвард столичной "Астаны" и сборной Казахстана Абат Айымбетов теперь будет играть в турецкой Высшей лиге. Футболист 1 февраля подписал соглашение с командой "Адана Демирспор", сообщает Zakon.kz.

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Информацию о переходе Айымбетова в турецкую Высшую лигу опубликовала пресс-служба ФК "Адана Демирспор" на своих страницах в социальных сетях. 28-летний форвард сборной Казахстана заключил контракт на полтора года с возможным продлением еще на один сезон.

Айымбетов будет вторым представителем казахстанского футбола в турецком чемпионате. Как известно, честь "Бешикташа" сейчас защищает еще один лидер казахстанской сборной Бахтиер Зайнутдинов.

"Адана Демирспор" сейчас располагается на восьмой строчке турнирной таблицы турецкого первенства, накопив 31 очко.

Пока не известно, когда состоится дебют нашего футболиста в новом чемпионате. Возможно, болельщики смогут увидеть его на поле уже в ближайшие выходные: 4 февраля "Адана Демирспор" в гостях встречается с "Пендикспором".

Ранее сообщалось, что Бахтиер Зайнутдинов одержал первую победу в Кубке Турции.