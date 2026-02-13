Лидер сборной Казахстана по футболу перешел в клуб из чемпионата Румынии
Накануне наш 30-летний игрок официально подписал контракт с румынским клубом "Петролул Плоести". Договор действует сроком на один год с возможным продлением.
До приезда в Румынию Айымбетов выступал за турецкий "Адана Демирспор" в местной Суперлиге, где провел 37 игр и забил шесть голов.
"У Абата три чемпионских титула в Казахстане, включая Кубок республики. В его активе 45 матчей и девять голов за главную команду страны. Айымбетов пришел к нам для укрепления атаки". Заявление "Петролул Плоести"
Свою профессиональную карьеру Абат Айымбетов начал в 2012 году в ФК "Актобе". Затем защищал цвета ведущих казахстанских команд, таких как "Кайрат" и "Астана".
Что касается "Петролула", то это один старейших румынских коллективов, который в этом году отмечает свое 102-летие. Команда четыре раза становилась чемпионом страны и три раза брала Кубок.
На данный час подопечные Эугена Ниягоя находятся на 12-м месте турнирной таблицы местного первенства.
А накануне известный немецкий специалист Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу.