#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.28
587.06
6.4
Спорт

Лидер сборной Казахстана по футболу перешел в клуб из чемпионата Румынии

Футбол Переход Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 10:02 Фото: Instagram/aimbetov9507
Казахстанские болельщики футбола нашли новый объект слежения в одном из европейских первенств. Этой фигурой стал форвард казахстанской сборной Абат Айымбетов, сообщает Zakon.kz.

Накануне наш 30-летний игрок официально подписал контракт с румынским клубом "Петролул Плоести". Договор действует сроком на один год с возможным продлением.

До приезда в Румынию Айымбетов выступал за турецкий "Адана Демирспор" в местной Суперлиге, где провел 37 игр и забил шесть голов.

"У Абата три чемпионских титула в Казахстане, включая Кубок республики. В его активе 45 матчей и девять голов за главную команду страны. Айымбетов пришел к нам для укрепления атаки". Заявление "Петролул Плоести"

Свою профессиональную карьеру Абат Айымбетов начал в 2012 году в ФК "Актобе". Затем защищал цвета ведущих казахстанских команд, таких как "Кайрат" и "Астана".

Что касается "Петролула", то это один старейших румынских коллективов, который в этом году отмечает свое 102-летие. Команда четыре раза становилась чемпионом страны и три раза брала Кубок.

На данный час подопечные Эугена Ниягоя находятся на 12-м месте турнирной таблицы местного первенства.

А накануне известный немецкий специалист Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Лидер сборной Казахстана по футболу подписал контракт с турецким клубом
11:00, 02 февраля 2024
Лидер сборной Казахстана по футболу подписал контракт с турецким клубом
Женился лидер сборной Казахстана по футболу
15:08, 18 декабря 2025
Женился лидер сборной Казахстана по футболу
Футболист сборной Казахстана Зуев перешел в "Арсенал"
11:25, 17 января 2024
Футболист сборной Казахстана Зуев перешел в "Арсенал"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Легенда UFC подчеркнул величие Джона Джонса
10:09, Сегодня
Легенда UFC подчеркнул величие Джона Джонса
Сколько призовых денег заработала Елена Рыбакина в Дохе
09:50, Сегодня
Сколько призовых денег заработала Елена Рыбакина в Дохе
"Елимай" не испытал проблем с армянским клубом в матче УТС в ОАЭ
09:35, Сегодня
"Елимай" не испытал проблем с армянским клубом в матче УТС в ОАЭ
Легенда UFC одобряет "несправедливость" лиги в отношении Армана Царукяна
09:16, Сегодня
Легенда UFC одобряет "несправедливость" лиги в отношении Армана Царукяна
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: