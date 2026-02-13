Лидер сборной Казахстана по футболу перешел в клуб из чемпионата Румынии

Казахстанские болельщики футбола нашли новый объект слежения в одном из европейских первенств. Этой фигурой стал форвард казахстанской сборной Абат Айымбетов, сообщает Zakon.kz.

Накануне наш 30-летний игрок официально подписал контракт с румынским клубом "Петролул Плоести". Договор действует сроком на один год с возможным продлением.

До приезда в Румынию Айымбетов выступал за турецкий "Адана Демирспор" в местной Суперлиге, где провел 37 игр и забил шесть голов.

"У Абата три чемпионских титула в Казахстане, включая Кубок республики. В его активе 45 матчей и девять голов за главную команду страны. Айымбетов пришел к нам для укрепления атаки". Заявление "Петролул Плоести"

Свою профессиональную карьеру Абат Айымбетов начал в 2012 году в ФК "Актобе". Затем защищал цвета ведущих казахстанских команд, таких как "Кайрат" и "Астана".

Что касается "Петролула", то это один старейших румынских коллективов, который в этом году отмечает свое 102-летие. Команда четыре раза становилась чемпионом страны и три раза брала Кубок.

На данный час подопечные Эугена Ниягоя находятся на 12-м месте турнирной таблицы местного первенства.

