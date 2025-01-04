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Спорт

"Реал" с удалением Винисиуса обыграл "Валенсию" и возглавил таблицу Ла Лиги

, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 09:09
В ночь на 4 января мадридский футбольный клуб "Реал" в меньшинстве вырвал победу у "Валенсии" со счетом 2:1. Этот успех позволил "сливочным" впервые в нынешнем сезоне встать на первое место турнирной таблицы испанского первенства, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что это перенесенный матч 12-го тура Ла Лиги, который должен был пройти в начале ноября 2024 года. Однако из-за наводнения в Валенсии был перенесен на другой срок.

К тому же эта встреча выдалась для королевского коллектива непростой: на 79-й минуте после просмотра системы-VAR красную карточку получил Винисиус Жуниор. Бразилец неспортивно обошелся с голкипером "Валенсии" Столе Димитриевски.

Что касается самого матча, то здесь хозяева поля открыли счет в середине первого тайма благодаря точному удару Уго Дуро.

После перерыва чемпионы Испании дважды могли сравнять результат. Сначала Джуд Беллингем не реализовал пенальти, затем гол Килиана Мбаппе не засчитали из-за офсайда.

Но все же "Галактикос" не упустил свой шанс. За пять минут до финального свистка Лука Модрич с паса Беллингема восстановил равновесие.

А в добавленное время сам Джуд забил победный гол – 2:1.

После данного гостевого успеха "Реал" продлил свою серию без поражений до шести игр – пять побед и одна ничья. К этому часу команда Карло Анчелотти вышла на первое место в таблице Ла Лиги (43 очка), опережая на 2 балла "Атлетико", а третьей идет "Барселона" (38).

Между тем 4 января стартуют игры второго круга АПЛ, где лидером первой половины сезона стал "Ливерпуль".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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