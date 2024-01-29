Казахстанская фигуристка завоевала "бронзу" в Турции

17-летняя фигуристка Центра Олимпийской подготовки по зимним видам спорта София Фарафонова заняла третье место на международном турнире "Кубок Эфеса-2024", сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба ЦОП, ежегодные традиционные соревнования "Кубок Эфеса" прошли с 22 по 28 января на льду турецкого Измира. В данном международном турнире приняли участие фигуристки из 15 стран.

Победителем турецких соревнований стала спортсменка из Литвы Александра Головкина, серебряная медаль досталось фигуристке из Молдовы Анастасии Грачевой. И призовую тройку замкнула наша София Фарафонова.





Фото: Instagram/cop_zvs

17-летняя София Фарафонова является одной из перспективных казахстанских фигуристок, которая уже заработала немало призов на разных соревнованиях международного и республиканского масштаба. В мировом рейтинге ведущих женщин-фигуристок София занимает 138 место (316 очков).