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Гол-красавец Сона подарил Южной Корее путевку в полуфинал Кубка Азии

Футбол 1/2 финала Кубок Азии Фото: Instagram/hm_son7
В Катаре стартовали встречи стадии четвертьфинала Кубка Азии по футболу. И один из драматичных поединков данного этапа прошел между Южной Кореей и Австралией, где судьба матча решилась только в овертайме благодаря шедевральному голу Сон Хын Мина, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в полуфинал азиатского Кубка обе команды подарили по-настоящему зрелищный футбол и держали болельщиков в напряжении до последних секунд. В этот день фортуна была на стороне представителей Южной Кореи, которые одержали победу со счетом 2:1 только в дополнительное время.


Счет в четвертьфинале открыли австралийцы, на 42-й минуте отличился Крейг Гудвин. Результат 1:0 шел к своему финальному исходу, но в овертайме корейцы получили шанс, их форвард Хван Хи Чан не упустил эту возможность и реализовал пенальти.

А на 104-й минуте данного противостояния красивым голом отметился корейский нападающий Сон Хын Мин. Лидер английского "Тоттенхэма" вывел своих соотечественников вперед, обеспечив выход в полуфинал Кубка Азии-2024. 


Теперь в полуфинале сборная Южной Кореи встретится с командой Иордании, которая в другом четвертьфинале с минимальным счетом 1:0 обыграла таджикскую дружину. Путевку в финал они разыграют 6 февраля.


Оставшиеся два четвертьфинальных матча между Катаром и Узбекистаном, а также Ираном и Японией, пройдут 3 февраля. 

Финал Кубка Азии-2024 состоится 10 февраля. В нынешнем турнире принимали участие 24 азиатские команды. Действующим чемпионом соревнований является сборная Катара. 

Куандык Шынасилов
Австралия Южная Корея
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