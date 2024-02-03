Любые вмешательства в деятельность НОК неблагоприятно сказываются на имидже страны – заявление

Национальный олимпийский комитет Казахстана сделал заявление касательно призыва депутата Мажилиса о пересмотре финансирования спорта, сообщает Zakon.kz.

"Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан ценит активное обсуждение вопросов, связанных со спортивной деятельностью страны, в духе открытого диалога и взаимопонимания. Однако, в свете недавних заявлений и призывов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Национальный Олимпийский Комитет (НОК) РК считает необходимым предоставить разъяснение относительно роли и функции НОК в спортивной деятельности страны", – говорится в тексте заявления.

При этом в документе подчеркнули, что Национальный олимпийский комитет РК – неправительственная, некоммерческая, автономная, общественная организация. В своей деятельности НОК руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Олимпийской Хартией Международного Олимпийского Комитета, законами Республики Казахстан и Уставом организации.

"Незаконное вмешательство государства в дела Общественных Объединений, равно как и вмешательство Общественных Объединений в дела государства не допускается Конституцией Республики Казахстан. Также Олимпийской Хартией устанавливается обязательство НОК сохранять свою автономию и противодействовать всяческому давлению, в том числе политическому. Любые вмешательства в деятельность Национального Олимпийского Комитета неблагоприятно сказываются на имидже НОК любой страны, его статусе автономии и независимости, как это должно быть согласно положениям Олимпийской Хартии, а самое важное — спортсменах таких стран, где Международный Олимпийский Комитет, преследуя Миссию Олимпийского движения в обеспечении автономности спорта и защите атлетов, способен наложить ограничение на выступления спортсменов в комплексных международных соревнованиях под национальным флагом", – отмечается в заявлении.

Также в организации сообщили, что финансирование деятельности НОК осуществляется из источников, не связанных с государственным бюджетом. НОК является общественным объединением и осуществляет свою деятельность на благотворительные и спонсорские средства. Цифры, заявленные депутатом в своем обращении, никакого отношения к деятельности НОК не имеют.

"Данные государственные средства направляются на развитие спорта в стране, подготовку спортивного резерва страны и администрируются местными исполнительными и центральными государственными органами. Что касается вопроса исполнения НОК РК государственного задания (2018- 2022 годы), то средства, выделенные на его выполнение, были использованы строго по целевому назначению, то есть на обеспечение спортсменов, их учебно- тренировочного процесса, участие в спортивных соревнованиях. При этом основная деятельность НОК, как организации, никогда не финансировалась и не финансируется из государственного бюджета", – завили в НОК.

В заявлении также говорится, что НОК несет ответственность за представительские функции и полномочия в рамках участия в Олимпийских Играх и других комплексных международных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного Олимпийского Комитета и континентальных олимпийских организаций. Вместе с тем, для выполнения своей Миссии НОК сотрудничает с органами государственной власти в целях развития и поддержания плодотворного и слаженного сотрудничества между вовлечёнными структурами во благо казахстанского спортивного движения. Миссия НОК заключается в развитии и защите на территории РК Олимпийского движения и продвижении Олимпийских ценностей — уважения, дружбы, совершенства, в соответствии с Олимпийской Хартией.

"Напоминаем, что система подготовки и финансирования спортивных команд и спортивного резерва в Казахстане осуществляется местными исполнительными и центральными государственными органами. Суммы финансовых средств, сообщаемые в выступлениях депутатов, не связаны с деятельностью НОК", – заключили в НОК.